Главный онколог ХМАО раскрыл наиболее распространенные виды рака у югорчан

Главный онколог Югры Евгений Билан рассказал, что наиболее распространенный рак у мужчин — рак предстательной железы, а у женщин — рак молочной железы. Об этом сообщил сам врач.
«Самые распространенные виды рака у мужчин — рак предстательной железы, рак легкого и рак толстого кишечника. У женщин преобладает рак молочной железы, затем рак толстого кишечника и рак кожи», — поделился Билан.
В регионе на учете у онкологов состоит более 40 тысяч жителей, а за последний год выявлено 4670 человек, страдающих онкозаболеваниями. У большей половины пациентов (63,4%) рак выявлен на ранних стадиях — первой и второй.
Врач объяснил, что 90% случаев рака поддаются лечению, если заболевание обнаружено на начальной стадии. «Поэтому важно регулярно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, которые проводятся в поликлиниках бесплатно по полису ОМС», — добавил онколог.
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