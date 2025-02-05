05 февраля 2025

Главный онколог ХМАО раскрыл наиболее распространенные виды рака у югорчан

Главный онколог ХМАО сообщил о наиболее распространенных видах рака у югорчан
© Служба новостей «URA.RU»
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Онколог Евгений Билан рассказал о часто-встречаемых видах рака у мужчин и женщин
Онколог Евгений Билан рассказал о часто-встречаемых видах рака у мужчин и женщин Фото:

Главный онколог Югры Евгений Билан рассказал, что наиболее распространенный рак у мужчин — рак предстательной железы, а у женщин — рак молочной железы. Об этом сообщил сам врач.

«Самые распространенные виды рака у мужчин — рак предстательной железы, рак легкого и рак толстого кишечника. У женщин преобладает рак молочной железы, затем рак толстого кишечника и рак кожи», — поделился Билан.

В регионе на учете у онкологов состоит более 40 тысяч жителей, а за последний год выявлено 4670 человек, страдающих онкозаболеваниями. У большей половины пациентов (63,4%) рак выявлен на ранних стадиях — первой и второй.

Врач объяснил, что 90% случаев рака поддаются лечению, если заболевание обнаружено на начальной стадии. «Поэтому важно регулярно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, которые проводятся в поликлиниках бесплатно по полису ОМС», — добавил онколог.

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Главный онколог Югры Евгений Билан рассказал, что наиболее распространенный рак у мужчин — рак предстательной железы, а у женщин — рак молочной железы. Об этом сообщил сам врач. «Самые распространенные виды рака у мужчин — рак предстательной железы, рак легкого и рак толстого кишечника. У женщин преобладает рак молочной железы, затем рак толстого кишечника и рак кожи», — поделился Билан. В регионе на учете у онкологов состоит более 40 тысяч жителей, а за последний год выявлено 4670 человек, страдающих онкозаболеваниями. У большей половины пациентов (63,4%) рак выявлен на ранних стадиях — первой и второй. Врач объяснил, что 90% случаев рака поддаются лечению, если заболевание обнаружено на начальной стадии. «Поэтому важно регулярно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, которые проводятся в поликлиниках бесплатно по полису ОМС», — добавил онколог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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