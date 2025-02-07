Новые власти Сирии назвали условие для сохранения российских военных баз

Минобороны Сирии разрешит России держать свои базы, если это будет выгодно
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Если Сирия получит выгоду, то военные базы России останутся в стране
Если Сирия получит выгоду, то военные базы России останутся в стране Фото:

Россия сохранит свои военные базы в Сирии, если это будет выгодно для сирийских властей. Об этом сообщил министр обороны Сирии Абу Касра.

«Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да», — сказал Касра в разговоре с The Washington Post. Так он ответил на вопрос о том, разрешат ли России сохранить свой военно-морской порт в Тартусе и авиабазу Хмеймим в Латакии.

Министр также отметил улучшение отношений между Россией и новым правительством Сирии. Кроме того, Касра выразил мнение о политической гибкости в современных международных отношениях, утверждая, что «в политике нет постоянных врагов».

Ранее глава МВД Сирии Али Каддах заявил, что взаимодействие с Россией соответствует национальным интересам Сирии, пишет RT. Он подчеркнул, что двусторонние отношения строятся на уважении к суверенитету и территориальной целостности Сирии. По словам Каддах, сотрудничество с Москвой, которая обладает значительным международным авторитетом, способствует защите интересов сирийского народа на международной арене.

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Россия сохранит свои военные базы в Сирии, если это будет выгодно для сирийских властей. Об этом сообщил министр обороны Сирии Абу Касра. «Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да», — сказал Касра в разговоре с The Washington Post. Так он ответил на вопрос о том, разрешат ли России сохранить свой военно-морской порт в Тартусе и авиабазу Хмеймим в Латакии. Министр также отметил улучшение отношений между Россией и новым правительством Сирии. Кроме того, Касра выразил мнение о политической гибкости в современных международных отношениях, утверждая, что «в политике нет постоянных врагов». Ранее глава МВД Сирии Али Каддах заявил, что взаимодействие с Россией соответствует национальным интересам Сирии, пишет RT. Он подчеркнул, что двусторонние отношения строятся на уважении к суверенитету и территориальной целостности Сирии. По словам Каддах, сотрудничество с Москвой, которая обладает значительным международным авторитетом, способствует защите интересов сирийского народа на международной арене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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