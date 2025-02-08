08 февраля 2025

Путин присвоил важную госнаграду свердловскому медику

Заведующая из ЦМСЧ №91 Воронина получила президентскую награду
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Наталья Воронина получила высокую награду за свои труды
Наталья Воронина получила высокую награду за свои труды Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Воронину Наталью Алексеевну — заведующую одним из отделов Центральной медико-санитарной части №91 (Лесной, Свердловская область). Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить <...> медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Воронину Наталью Алексеевну — заведующую отделом федерального государственного бюджетного учреждения здравохранения „Центральная медико-санитарная часть №91 Федерального медико-биологического агентства“, Свердловская область», — сказано в документе.

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Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Воронину Наталью Алексеевну — заведующую одним из отделов Центральной медико-санитарной части №91 (Лесной, Свердловская область). Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить <...> медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Воронину Наталью Алексеевну — заведующую отделом федерального государственного бюджетного учреждения здравохранения „Центральная медико-санитарная часть №91 Федерального медико-биологического агентства“, Свердловская область», — сказано в документе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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