Путин присвоил важную госнаграду свердловскому медику

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Воронину Наталью Алексеевну — заведующую одним из отделов Центральной медико-санитарной части №91 (Лесной, Свердловская область). Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить <...> медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Воронину Наталью Алексеевну — заведующую отделом федерального государственного бюджетного учреждения здравохранения „Центральная медико-санитарная часть №91 Федерального медико-биологического агентства“, Свердловская область», — сказано в документе.
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