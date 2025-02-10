10 февраля 2025

Лидера рок-группы «Несчастный случай» Кортнева призвали признать иноагентом

© Служба новостей «URA.RU»
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Деятельность Алексея Кортнева предложил проверить руководитель ветеранского движения РФ
Деятельность Алексея Кортнева предложил проверить руководитель ветеранского движения РФ Фото:

Лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева нужно признать иноагентом. В этом убежден глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

«Алексей Кортнев продолжает зарабатывать здесь, обладая при этом недвижимостью в Москве на сумму около 70 млн рублей. Его деятельность необходимо проверить на предмет иностранного влияния», — заявил Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru.

Собеседник издания отметил, что соответствующее обращение уже направлено в Генпрокуратуру. Аналогичные ответы ожидаются из Следственного комитета и Министерства юстиции.

Кортнев в скором времени попрощается с выступлениями в РФ и российскими, поделился мнение директор артистов Леонид Дзюник. В беседе с URA.RU он рассказал, что ждет музыканта. Артист совсем недавно вернулся из США, куда уехал после осуждения СВО. Дзюник считает, что причиной тому стала невостребованность Кортнев за рубежом и желание хоть что-то заработать.

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Лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева нужно признать иноагентом. В этом убежден глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. «Алексей Кортнев продолжает зарабатывать здесь, обладая при этом недвижимостью в Москве на сумму около 70 млн рублей. Его деятельность необходимо проверить на предмет иностранного влияния», — заявил Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru. Собеседник издания отметил, что соответствующее обращение уже направлено в Генпрокуратуру. Аналогичные ответы ожидаются из Следственного комитета и Министерства юстиции. Кортнев в скором времени попрощается с выступлениями в РФ и российскими, поделился мнение директор артистов Леонид Дзюник. В беседе с URA.RU он рассказал, что ждет музыканта. Артист совсем недавно вернулся из США, куда уехал после осуждения СВО. Дзюник считает, что причиной тому стала невостребованность Кортнев за рубежом и желание хоть что-то заработать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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