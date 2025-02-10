Лидера рок-группы «Несчастный случай» Кортнева призвали признать иноагентом

Лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева нужно признать иноагентом. В этом убежден глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.
«Алексей Кортнев продолжает зарабатывать здесь, обладая при этом недвижимостью в Москве на сумму около 70 млн рублей. Его деятельность необходимо проверить на предмет иностранного влияния», — заявил Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru.
Собеседник издания отметил, что соответствующее обращение уже направлено в Генпрокуратуру. Аналогичные ответы ожидаются из Следственного комитета и Министерства юстиции.
Кортнев в скором времени попрощается с выступлениями в РФ и российскими, поделился мнение директор артистов Леонид Дзюник. В беседе с URA.RU он рассказал, что ждет музыканта. Артист совсем недавно вернулся из США, куда уехал после осуждения СВО. Дзюник считает, что причиной тому стала невостребованность Кортнев за рубежом и желание хоть что-то заработать.
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