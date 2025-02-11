Mash: беспилотники ВСУ атаковали Саратов, начался пожар на НПЗ

В Саратове ВСУ нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), из-за чего начался сильный пожар. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Информации о пострадавших и о разрушении инфраструктуры пока нет.
«О звуках взрывов в небе также сообщают жители Саратова. Украинские БПЛА атакуют местный НПЗ», — передает telegram-канал.
UPD (6:12 по мск): губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал в telegram-канале об одном сбитом БПЛА. В Саратове зафиксированы повреждения на промышленном предприятии. На местах возможного падения обломков сейчас работают оперативники.
Ранее украинская армия атаковала Энгельс. Местные жители отмечают, что слышали 11 взрывов, в городе работает система ПВО, передает «Национальная служба новостей». На данный момент известно об одном сбитом БПЛА.
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