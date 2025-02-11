Mash: беспилотники ВСУ атаковали Саратов, начался пожар на НПЗ

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На НПЗ в Саратове начался сильный пожар из-за атак ВСУ (архивное фото)
На НПЗ в Саратове начался сильный пожар из-за атак ВСУ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Саратове ВСУ нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), из-за чего начался сильный пожар. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Информации о пострадавших и о разрушении инфраструктуры пока нет. 

«О звуках взрывов в небе также сообщают жители Саратова. Украинские БПЛА атакуют местный НПЗ», — передает telegram-канал. 

UPD (6:12 по мск): губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал в telegram-канале об одном сбитом БПЛА. В Саратове зафиксированы повреждения на промышленном предприятии. На местах возможного падения обломков сейчас работают оперативники. 

Ранее украинская армия атаковала Энгельс. Местные жители отмечают, что слышали 11 взрывов, в городе работает система ПВО, передает «Национальная служба новостей». На данный момент известно об одном сбитом БПЛА

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В Саратове ВСУ нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), из-за чего начался сильный пожар. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Информации о пострадавших и о разрушении инфраструктуры пока нет.  «О звуках взрывов в небе также сообщают жители Саратова. Украинские БПЛА атакуют местный НПЗ», — передает telegram-канал.  UPD (6:12 по мск): губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал в telegram-канале об одном сбитом БПЛА. В Саратове зафиксированы повреждения на промышленном предприятии. На местах возможного падения обломков сейчас работают оперативники.  Ранее украинская армия атаковала Энгельс. Местные жители отмечают, что слышали 11 взрывов, в городе работает система ПВО, передает «Национальная служба новостей». На данный момент известно об одном сбитом БПЛА. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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