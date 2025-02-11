Закрытый три дня зимник заработал на Ямале

Дептранспорта ЯНАО разрешил движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп
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Зимник Коротчаево - Красноселькуп открывают для движения
Зимник Коротчаево - Красноселькуп открывают для движения Фото:

По зимнику Коротчаево — Красноселькуп возобновили автомобильное движение. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта.

«С 20:00 11 февраля открывается проезд по зимнику Коротчаево — Красноселькуп для полноприводных автомобилей массой до 30 тонн», — сообщает пресс-служба дептранспорта ЯНАО в telegram-канале. Зимник был закрыт с 8 февраля.

С 18.00 часов открыто движение по зимнику Аксарка — Салемал для всех автомобилей массой до 15 тонн. Но глава Ямальского района Андрей Кугаевский призвал ямальцев воздержаться от поездок до полной расчистки зимника. 

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По зимнику Коротчаево — Красноселькуп возобновили автомобильное движение. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта. «С 20:00 11 февраля открывается проезд по зимнику Коротчаево — Красноселькуп для полноприводных автомобилей массой до 30 тонн», — сообщает пресс-служба дептранспорта ЯНАО в telegram-канале. Зимник был закрыт с 8 февраля. С 18.00 часов открыто движение по зимнику Аксарка — Салемал для всех автомобилей массой до 15 тонн. Но глава Ямальского района Андрей Кугаевский призвал ямальцев воздержаться от поездок до полной расчистки зимника. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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