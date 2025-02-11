Закрытый три дня зимник заработал на Ямале

Зимник Коротчаево - Красноселькуп открывают для движения
По зимнику Коротчаево — Красноселькуп возобновили автомобильное движение. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта.
«С 20:00 11 февраля открывается проезд по зимнику Коротчаево — Красноселькуп для полноприводных автомобилей массой до 30 тонн», — сообщает пресс-служба дептранспорта ЯНАО в telegram-канале. Зимник был закрыт с 8 февраля.
С 18.00 часов открыто движение по зимнику Аксарка — Салемал для всех автомобилей массой до 15 тонн. Но глава Ямальского района Андрей Кугаевский призвал ямальцев воздержаться от поездок до полной расчистки зимника.
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