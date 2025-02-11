Гурулева вывели из состава комитета Госдумы по обороне

Депутат Госдумы Андрей Гурулев перевели из комитета по обороне в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Это решение было принято единогласно на заседании палаты 11 февраля.
«Госдума приняла постановление о выводе депутата Андрея Гурулева из состава комитета по обороне... Он войдет в состав комитета по региональной политике», — пишет «Коммерсант». Все необходимые процедурные экспертизы были выполнены до принятия решения.
Причиной перевода депутата Госдумы Андрей Гурулева из оборонного комитета стали резкие высказывания. Эти заявления не получили одобрения от государственного руководства и вызвали недовольство в парламенте и президентской администрации. Были неоднократно проведены беседы с Гурулевым о характере его высказываний, но он не учел рекомендаций.
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