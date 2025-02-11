11 февраля 2025

Мэр Белоярского района ХМАО пригласил VIP-гостей на свой годовой отчет

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава района в ХМАО Маненков проведет отчет с участием 500 человек
Глава района в ХМАО Маненков проведет отчет с участием 500 человек Фото:

Глава Белоярского района Сергей Маненков проведет свой годовой отчет перед жителями с особым размахом. Мероприятие, запланированное в Доме культуры, соберет 500 человек, среди которых будут не только местные жители, но и высокопоставленные лица ХМАО. Об этом сообщил сам Маненков URA.RU.

«Отчет пройдет в масштабе, с участием 500 человек. Это будет в Доме культуры. Я думаю, что это правильнее, чем ограничиваться кабинетом. Жители со всех поселков района смогут приехать. На мероприятии мы ожидаем председателя окружной думы Бориса Хохрякова, заместителя губернатора Веру Дюдину, а также сенатора Александра Новьюхова», — поделился Маненков.

Ранее URA.RU писало, что Маненков оказался самым популярным мэром среди коллег. Когда окружное правительство составляло закрытый рейтинг по итогам работы в соцсетях, Маненков оказался лидером по охватам и просмотрам.

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Глава Белоярского района Сергей Маненков проведет свой годовой отчет перед жителями с особым размахом. Мероприятие, запланированное в Доме культуры, соберет 500 человек, среди которых будут не только местные жители, но и высокопоставленные лица ХМАО. Об этом сообщил сам Маненков URA.RU. «Отчет пройдет в масштабе, с участием 500 человек. Это будет в Доме культуры. Я думаю, что это правильнее, чем ограничиваться кабинетом. Жители со всех поселков района смогут приехать. На мероприятии мы ожидаем председателя окружной думы Бориса Хохрякова, заместителя губернатора Веру Дюдину, а также сенатора Александра Новьюхова», — поделился Маненков. Ранее URA.RU писало, что Маненков оказался самым популярным мэром среди коллег. Когда окружное правительство составляло закрытый рейтинг по итогам работы в соцсетях, Маненков оказался лидером по охватам и просмотрам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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