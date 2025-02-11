Мэр Белоярского района ХМАО пригласил VIP-гостей на свой годовой отчет

Глава Белоярского района Сергей Маненков проведет свой годовой отчет перед жителями с особым размахом. Мероприятие, запланированное в Доме культуры, соберет 500 человек, среди которых будут не только местные жители, но и высокопоставленные лица ХМАО. Об этом сообщил сам Маненков URA.RU.
«Отчет пройдет в масштабе, с участием 500 человек. Это будет в Доме культуры. Я думаю, что это правильнее, чем ограничиваться кабинетом. Жители со всех поселков района смогут приехать. На мероприятии мы ожидаем председателя окружной думы Бориса Хохрякова, заместителя губернатора Веру Дюдину, а также сенатора Александра Новьюхова», — поделился Маненков.
Ранее URA.RU писало, что Маненков оказался самым популярным мэром среди коллег. Когда окружное правительство составляло закрытый рейтинг по итогам работы в соцсетях, Маненков оказался лидером по охватам и просмотрам.
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