В Мюнхене (Германия) водитель авто наехал на группу демонстрантов. По данным очевидцев, пострадали не менее 15 человек. Об этом сообщает Bild.
«В столице Баварии (Мюнхен — прим. URA.RU) автомобиль Mini Cooper врезался в группу людей», — передают авторы материала. По информации радиостанции BR и публикациям Bild, водитель умышленно направил транспортное средство в толпу участников митинга.
Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали до 15 человек. Службы экстренной помощи оперативно прибыли на место, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь раненым.
В декабре 2024 года также сообщалось о теракте в ФРГ. Тогда водитель совершил наезд на людей в Магдебурге во время рождественской ярмарки. Число погибших достигло не менее 11 человек, а пострадавших — 80.
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