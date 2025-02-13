Bild: в Мюнхене автомобиль въехал в толпу, есть 15 раненых. Видео

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В Германии водитель авто совершил наезд на людей
В Германии водитель авто совершил наезд на людей Фото:

В Мюнхене (Германия) водитель авто наехал на группу демонстрантов. По данным очевидцев, пострадали не менее 15 человек. Об этом сообщает Bild.

«В столице Баварии (Мюнхен — прим. URA.RU) автомобиль Mini Cooper врезался в группу людей», — передают авторы материала. По информации радиостанции BR и публикациям Bild, водитель умышленно направил транспортное средство в толпу участников митинга.

Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали до 15 человек. Службы экстренной помощи оперативно прибыли на место, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь раненым.

В декабре 2024 года также сообщалось о  теракте в ФРГ. Тогда водитель совершил наезд на людей в Магдебурге во время рождественской ярмарки. Число погибших достигло не менее 11 человек, а пострадавших — 80.

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В Мюнхене (Германия) водитель авто наехал на группу демонстрантов. По данным очевидцев, пострадали не менее 15 человек. Об этом сообщает Bild. «В столице Баварии (Мюнхен — прим. URA.RU) автомобиль Mini Cooper врезался в группу людей», — передают авторы материала. По информации радиостанции BR и публикациям Bild, водитель умышленно направил транспортное средство в толпу участников митинга. Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали до 15 человек. Службы экстренной помощи оперативно прибыли на место, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь раненым. В декабре 2024 года также сообщалось о  теракте в ФРГ. Тогда водитель совершил наезд на людей в Магдебурге во время рождественской ярмарки. Число погибших достигло не менее 11 человек, а пострадавших — 80.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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