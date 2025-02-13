Директора челябинского МУП «Коммет» Кочнева отправили в СИЗО на два месяца

В Челябинске директора МУП «Коммет» Сергея Кочнева отправили в СИЗО на два месяца — до 12 апреля. Такое решение принял Центральный районный суд. Кочнев вместе со своим заместителем был задержан сотрудниками ФСБ накануне.
«Кочнева отправили в сизо на два месяца», — сообщил URA.RU источник в судебной системе. Кочнева и его заместителя задержали накануне сотрудники ФСБ на рабочем месте. По местам жительства и работы также были проведены обыски.
С декабря 2023 года по февраль 2025 года Кочневу и его заму удалось похитить более 2,2 миллиона рублей, полагает следствием. Подозреваемые заключали фиктивные договоры с аффилированными ИП на обслуживание имущества предприятия. Работы фактически не выполнялись, а после подписания актов приемки и оплаты деньги возвращались заказчику. Возбуждено уголовно дело по статье «Мошенничество».
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