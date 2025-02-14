В США назвали отправку войск на Украину козырем для переговоров с РФ

Если Москва не сможет добросовестно вести переговоры в Мюнхене, то Соединенные Штаты введут санкции против России и, вероятно, перебросят американские войска на Украину. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«США введут санкции против Москвы, которые, возможно, приведут к военным действиям, если президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной», — сказал Вэнс. Его слова передает The Wall Street Journal.
Вэнс подчеркнул, что возможность отправки американских военных на Украину остается «на столе». При этом ранее министр обороны Пит Хегсет предположил, что США не будут вводить войска.
Ранее Москва неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отказывался от них, подчеркивая, что Киеву необходимо больше вооружений, а не помощь в диалоге с Россией.
14 февраля в Мюнхене все же должна состояться встреча между представителями Украины, США и России. Планируется обсудить украинский кризис. На фоне этого страны ЕС потребовали места за столом переговоров, писал MK.RU.
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