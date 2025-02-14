Власти выиграли время на подавление протеста в Екатеринбурге, подключив связи в суде

Мэр Орлов готовится ко встрече с защитниками Березовой рощи в Академическом

14 февраля 2025 в 14:35 Размер текста - 17 +

Протесты в Березовой роще прошли 11 февраля (фото с места) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи Решение Октябрьского суда Екатеринбурга, запретившего вырубку деревьев в Березовой роще (Академический район), могло стать результатом оперативного вмешательства госслужащих, выигравших месяц для спокойных переговоров с недовольными активистами. Об этом URA.RU сообщил источник, погруженный в детали урегулирования волнений, которые могут стать крупнейшими за последние годы. Официальных подтверждений этой версии пока, впрочем, нет. Как сообщало агентство, большой участок в Академе, споры вокруг которого шли с 2012 года, в начале февраля госкорпорация «Дом.рф» продала компании «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева. Он в 2023-м выиграл в суде право строить в Березовой роще жилье, хотя мэрия сопротивлялась и в процессе переговоров даже смогла существенно (на 12 гектаров) снизить площадь застройки. Утром 11 февраля на участок вышли рабочие с бензопилами — валить лес. Недовольные этим активисты — около 50 человек — попытались им помешать (был один пострадавший). Затем приехала полиция, спустя еще некоторое время вырубку приостановили (как впоследствии выяснилось, после звонка мэра Алексея Орлова Ананьеву). Вечером несанкционированный протест возобновился: люди стали валить забор, выкрикивать лозунги. Для урегулирования конфликта на место приехал глава Академического района Николай Смирнягин. К полуночи бунтующие разошлись. А утром 12-го в Октябрьском райсуде прошло очередное заседание по иску протестующих. Суд наложил на участок обеспечительные меры до окончания разбирательства. Это стабилизировало ситуацию. Следующее заседание намечено на 6 марта. «Областное руководство включилось в конфликт. Насколько я знаю, был звонок в областной суд», — поделился источник. Другой собеседник агентства заявил, что тоже слышал про эти кулуарные переговоры, но высказал уверенность, что они велись по линии администрации президента РФ и полпредства. Этот же источник обратил внимание на деталь: совещания в губернаторской резиденции днем 12 февраля проходили так, будто никто не знал, каким будет решение суда. Новость по теме Лидера протеста в Березовой роще вызвали в ФСБ: инсайд URA.RU подтвердился «Мы не комментируем слухи, только факты. Для понимания, судья независим в принятии решений: ни председатель суда, никто иной не может повлиять на результат. При принятии решения судья руководствуется только законом, материалами дела и своей совестью. Те, кто думают иначе — сильно заблуждаются», — сказали в пресс-службе Свердловского областного суда. Орлов, по его словам, был на связи с Куйвашевым (у которого заканчивался отпуск) с момента начала протестов. И докладывал шефу и полпреду президента РФ в УрФО Артему Жоге во время открытия второй очереди «Дацюк Арены» днем 12 февраля (как раз в этот момент в Октябрьском суде шло заседание). В то же время сам Куйвашев тогда сказал URA.RU, в тему пока не вникал и сделает это 13 февраля, когда выйдет из отпуска. Это преимущество во времени Орлов использует, чтобы договориться с протестующими. Он встретится с ними 19 февраля. Превентивные меры есть и со стороны силовиков: прокуратура, полиция и ФСБ пообщалась с Денисом Каракозом — лидером инициативной группы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Решение Октябрьского суда Екатеринбурга, запретившего вырубку деревьев в Березовой роще (Академический район), могло стать результатом оперативного вмешательства госслужащих, выигравших месяц для спокойных переговоров с недовольными активистами. Об этом URA.RU сообщил источник, погруженный в детали урегулирования волнений, которые могут стать крупнейшими за последние годы. Официальных подтверждений этой версии пока, впрочем, нет. Как сообщало агентство, большой участок в Академе, споры вокруг которого шли с 2012 года, в начале февраля госкорпорация «Дом.рф» продала компании «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева. Он в 2023-м выиграл в суде право строить в Березовой роще жилье, хотя мэрия сопротивлялась и в процессе переговоров даже смогла существенно (на 12 гектаров) снизить площадь застройки. Утром 11 февраля на участок вышли рабочие с бензопилами — валить лес. Недовольные этим активисты — около 50 человек — попытались им помешать (был один пострадавший). Затем приехала полиция, спустя еще некоторое время вырубку приостановили (как впоследствии выяснилось, после звонка мэра Алексея Орлова Ананьеву). Вечером несанкционированный протест возобновился: люди стали валить забор, выкрикивать лозунги. Для урегулирования конфликта на место приехал глава Академического района Николай Смирнягин. К полуночи бунтующие разошлись. А утром 12-го в Октябрьском райсуде прошло очередное заседание по иску протестующих. Суд наложил на участок обеспечительные меры до окончания разбирательства. Это стабилизировало ситуацию. Следующее заседание намечено на 6 марта. «Областное руководство включилось в конфликт. Насколько я знаю, был звонок в областной суд», — поделился источник. Другой собеседник агентства заявил, что тоже слышал про эти кулуарные переговоры, но высказал уверенность, что они велись по линии администрации президента РФ и полпредства. Этот же источник обратил внимание на деталь: совещания в губернаторской резиденции днем 12 февраля проходили так, будто никто не знал, каким будет решение суда. «Мы не комментируем слухи, только факты. Для понимания, судья независим в принятии решений: ни председатель суда, никто иной не может повлиять на результат. При принятии решения судья руководствуется только законом, материалами дела и своей совестью. Те, кто думают иначе — сильно заблуждаются», — сказали в пресс-службе Свердловского областного суда. Орлов, по его словам, был на связи с Куйвашевым (у которого заканчивался отпуск) с момента начала протестов. И докладывал шефу и полпреду президента РФ в УрФО Артему Жоге во время открытия второй очереди «Дацюк Арены» днем 12 февраля (как раз в этот момент в Октябрьском суде шло заседание). В то же время сам Куйвашев тогда сказал URA.RU, в тему пока не вникал и сделает это 13 февраля, когда выйдет из отпуска. Это преимущество во времени Орлов использует, чтобы договориться с протестующими. Он встретится с ними 19 февраля. Превентивные меры есть и со стороны силовиков: прокуратура, полиция и ФСБ пообщалась с Денисом Каракозом — лидером инициативной группы.