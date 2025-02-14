14 февраля 2025

«Много детей»: больше 400 человек застряли в аэропорту Екатеринбурга. Скрин, видео

В аэропорту Кольцово задержали на сутки рейс Red Wings до Пхукета
© Служба новостей «URA.RU»
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Более 400 пассажиров все еще ждут комментарии от авиаперевозчика
Более 400 пассажиров все еще ждут комментарии от авиаперевозчика Фото:

В аэропорту Кольцово задержали рейс до Пхукета (Тайланд) авиакомпаниии Red Wings на сутки. Ожидают его более 400 пассажиров, рассказал читатель URA.RU Сергей С.

«Много людей собралось...Много детей, более 400 человек на рейсе», — поделился собеседник.

На видео можно увидеть представителя аэропорта, который говорит пассажирам забирать багаж и идти к стойке информации, чтобы там встретиться узнать информацию от авиакомпании. Но, по его словам, авиакомпания не выходит на связь, а работники аэропорта ничего не делают.

Самолет рейса WZ-3145 должен был вылететь 14 февраля в 22:55, но его перенесли на 15 февраля в 21:10 по местному времени. Ранее этот рейс уже переносили несколько раз. Вылет стоял на утро 15 февраля.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
Фото:

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В аэропорту Кольцово задержали рейс до Пхукета (Тайланд) авиакомпаниии Red Wings на сутки. Ожидают его более 400 пассажиров, рассказал читатель URA.RU Сергей С. «Много людей собралось...Много детей, более 400 человек на рейсе», — поделился собеседник. На видео можно увидеть представителя аэропорта, который говорит пассажирам забирать багаж и идти к стойке информации, чтобы там встретиться узнать информацию от авиакомпании. Но, по его словам, авиакомпания не выходит на связь, а работники аэропорта ничего не делают. Самолет рейса WZ-3145 должен был вылететь 14 февраля в 22:55, но его перенесли на 15 февраля в 21:10 по местному времени. Ранее этот рейс уже переносили несколько раз. Вылет стоял на утро 15 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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