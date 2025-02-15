Что известно об освободившемся из плена ХАМАС россиянине

Радикальное палестинское движение ХАМАС освободило трех заложников, которых держало в заточении в секторе Газа с октября 2023 года, и передало их представителям Международного Комитета Красного Креста. Среди освобожденных находятся гражданин России Александр Труфанов. В ближайшее время планируется их эвакуация из анклава для проведения необходимого медицинского обследования. Что известно о жизни Труфанова, его плене и освобождении — в материале URA.RU.
Биография Александра Труфанова
Александр Труфанов родился и вырос в Ростове-на-Дону, в семье с еврейскими корнями. В конце 1990-х его семья переехала в Израиль, где они обосновались в кибуце Нир-Оз. Несмотря на переезд, семья сохранила российское гражданство. Александр окончил университет имени Бен-Гуриона, где изучал электронику, и затем начал карьеру инженера.
До момента похищения Труфанов работал инженером в представительстве компании Amazon. Его профессиональные качества высоко ценились коллегами, которые и подняли тревогу после его неожиданной пропажи.
В плену ХАМАС
7 октября 2023 года стало трагическим днем для жителей кибуца Нир-Оз, расположенного недалеко от границы с Газой. В этот день боевики ХАМАС совершили нападение, которое привело к похищению и гибели нескольких человек, в том числе членов семьи Труфановых.
Александр Труфанов и его семья оказались в эпицентре нападения. Пока Александр и его невеста Сапир находились в гостевом доме, его родители столкнулись с нападавшими лицом к лицу. В результате нападения мать Александра, Елена, была захвачена и уведена в Газу, а его отец был убит на месте.
Позже стало известно о российском гражданстве заложников. Этот факт сыграл ключевую роль в освобождении Елены Труфановой и других членов семьи, которых боевики ХАМАС в итоге отпустили, называя их «подарками Путину».
Несмотря на успешное освобождение других членов семьи, Александр Труфанов оставался в плену. Его молодой возраст и призывная категория делали его особенно уязвимым в глазах захватчиков. Кроме того, полученные ранения только усугубляли общую картину.
Возвращение Труфанова
В начале февраля 2023 года стало известно о возвращении домой Александра Труфанова, который провел в плену у палестинского движения ХАМАС более 500 дней. Это событие стало частью широкомасштабного соглашения между Израилем и ХАМАС, которое включало прекращение огня и обмен заложниками.
Первый этап соглашения, длившийся 42 дня, предусматривал освобождение 33 израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Посол Израиля в Москве Симона Гальперин активно участвовала в процессе переговоров, подтверждая информацию о живом состоянии Труфанова и его предстоящем освобождении.
Россиянин Александр Труфанов и два израильских гражданина были освобождены после 500 дней плена в Газе и переданы силам Армии обороны Израиля. После передачи освобожденных, они были направлены на первичный медицинский осмотр в приграничном пункте.
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