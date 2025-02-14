14 февраля 2025

В банках Екатеринбурга закончились доллары нового образца

© Служба новостей «URA.RU»
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Доллары США. Курган, купюры, деньги, доллары, валюта
Работники говорят, что валюты нет из-за ситуации в мире Фото:

В банках Екатеринбурга не осталось долларов нового образца, которые часто нужны в путешествиях по миру в связи со сложностями при оплате пластиковыми картами. Корреспондент URA.RU объехал популярные банки и убедился в том, что купить удастся только старые купюры.

«Доллары только старого образца. Не поступают новые в последнее время, не знаю, где они в городе еще есть», — пояснили в «Альфа-Банке». В кассе банка «ВТБ» также подтвердили, что у них есть купюры только старого образца. Причиной назвали «обстоятельства в мире».

«Новых долларов нет нигде, не привозят. Только если продают клиенты», — рассказал один из сотрудников «Сбербанка». И отметил, что в последнее время много клиентов приходили именно за новыми долларами.

По словам главы Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, массовая проблема с долларами старого образца возникла весной 2022 года, тогда же появились первые проблемы с оплатой пластиковыми картами: «Есть ряд стран, где возникают вопросы к долларам. Например, в странах Латинской Америки, Персидского залива, Южноамериканских, Малайзийских банках могут взять дополнительную комиссию за купюры старого образца или за какие-либо отметки на денежных купюрах. В Сингапуре тоже иногда возникают сложности, потому что там принято расплачиваться картами».

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В банках Екатеринбурга не осталось долларов нового образца, которые часто нужны в путешествиях по миру в связи со сложностями при оплате пластиковыми картами. Корреспондент URA.RU объехал популярные банки и убедился в том, что купить удастся только старые купюры. «Доллары только старого образца. Не поступают новые в последнее время, не знаю, где они в городе еще есть», — пояснили в «Альфа-Банке». В кассе банка «ВТБ» также подтвердили, что у них есть купюры только старого образца. Причиной назвали «обстоятельства в мире». «Новых долларов нет нигде, не привозят. Только если продают клиенты», — рассказал один из сотрудников «Сбербанка». И отметил, что в последнее время много клиентов приходили именно за новыми долларами. По словам главы Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, массовая проблема с долларами старого образца возникла весной 2022 года, тогда же появились первые проблемы с оплатой пластиковыми картами: «Есть ряд стран, где возникают вопросы к долларам. Например, в странах Латинской Америки, Персидского залива, Южноамериканских, Малайзийских банках могут взять дополнительную комиссию за купюры старого образца или за какие-либо отметки на денежных купюрах. В Сингапуре тоже иногда возникают сложности, потому что там принято расплачиваться картами».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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