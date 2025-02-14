В банках Екатеринбурга закончились доллары нового образца

15 февраля 2025 в 15:59 Размер текста - 17 +

Работники говорят, что валюты нет из-за ситуации в мире Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В банках Екатеринбурга не осталось долларов нового образца, которые часто нужны в путешествиях по миру в связи со сложностями при оплате пластиковыми картами. Корреспондент URA.RU объехал популярные банки и убедился в том, что купить удастся только старые купюры. «Доллары только старого образца. Не поступают новые в последнее время, не знаю, где они в городе еще есть», — пояснили в «Альфа-Банке». В кассе банка «ВТБ» также подтвердили, что у них есть купюры только старого образца. Причиной назвали «обстоятельства в мире». «Новых долларов нет нигде, не привозят. Только если продают клиенты», — рассказал один из сотрудников «Сбербанка». И отметил, что в последнее время много клиентов приходили именно за новыми долларами. По словам главы Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, массовая проблема с долларами старого образца возникла весной 2022 года, тогда же появились первые проблемы с оплатой пластиковыми картами: «Есть ряд стран, где возникают вопросы к долларам. Например, в странах Латинской Америки, Персидского залива, Южноамериканских, Малайзийских банках могут взять дополнительную комиссию за купюры старого образца или за какие-либо отметки на денежных купюрах. В Сингапуре тоже иногда возникают сложности, потому что там принято расплачиваться картами». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В банках Екатеринбурга не осталось долларов нового образца, которые часто нужны в путешествиях по миру в связи со сложностями при оплате пластиковыми картами. Корреспондент URA.RU объехал популярные банки и убедился в том, что купить удастся только старые купюры. «Доллары только старого образца. Не поступают новые в последнее время, не знаю, где они в городе еще есть», — пояснили в «Альфа-Банке». В кассе банка «ВТБ» также подтвердили, что у них есть купюры только старого образца. Причиной назвали «обстоятельства в мире». «Новых долларов нет нигде, не привозят. Только если продают клиенты», — рассказал один из сотрудников «Сбербанка». И отметил, что в последнее время много клиентов приходили именно за новыми долларами. По словам главы Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, массовая проблема с долларами старого образца возникла весной 2022 года, тогда же появились первые проблемы с оплатой пластиковыми картами: «Есть ряд стран, где возникают вопросы к долларам. Например, в странах Латинской Америки, Персидского залива, Южноамериканских, Малайзийских банках могут взять дополнительную комиссию за купюры старого образца или за какие-либо отметки на денежных купюрах. В Сингапуре тоже иногда возникают сложности, потому что там принято расплачиваться картами».