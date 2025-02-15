Названы время и место встречи Путина и Трампа: что известно о возможных переговорах

Bloomberg: Путин встретится с Трампом в конце февраля
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Переговоры Путина и Трампа могут состояться до 28 февраля
Переговоры Путина и Трампа могут состояться до 28 февраля Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться в конце февраля. Как сообщают западные СМИ, их переговоры пройдут в Саудовской Аравии. Узнав об этом, украинский лидер Владимир Зеленский серьезно удивился. Что известно о возможной встрече президентов РФ и США — в материале URA.RU.

Путин встретится с Трампом в конце февраля 

Предстоящая встреча президентов России и США может пройти в Саудовской Аравии в конце февраля. Главы государств планируют провести предварительные переговоры на следующей неделе, чтобы обсудить детали встречи. Об этом сообщило американское издание Bloomberg, которое цитируют РИА Новости и ТАСС.

С российской стороны в переговорах могут принять участи советник по внешней политике Кремля Юрий Ушаков, руководитель службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. США могут представлять советник по нацбезопасности Майкл Вальц, а также спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф.

Официальные комментарии Белого дома и Кремля пока не поступали. Однако, по словам источников Bloomberg, власти пригласили представителей из России и США на встречу в Эр-Рияде, которую планирует организовать советник по национальной безопасности Мусаед Аль-Айбан.

Реакция Зеленского 

Украинский лидер Владимир Зеленский сильно удивился, узнав о предстоящей встрече Трампа с Путиным. Он заметил, что Украине все чаще пытаются указывать, как ей поступать, и подчеркнул, что такие разговоры «несерьезны».

США выгнали Европу с переговоров

С 14 по 16 февраля в Германии проходит международная конференция, посвященная вопросам безопасности в странах Европы. В ходе своего выступления спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что военный конфликт закончится в текущем году.

При этом, как он сообщил, Европа не будет присутствовать за переговорным столом. Также Келлог установил срок в 180 дней для решения этого вопроса.

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Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться в конце февраля. Как сообщают западные СМИ, их переговоры пройдут в Саудовской Аравии. Узнав об этом, украинский лидер Владимир Зеленский серьезно удивился. Что известно о возможной встрече президентов РФ и США — в материале URA.RU. Путин встретится с Трампом в конце февраля  Предстоящая встреча президентов России и США может пройти в Саудовской Аравии в конце февраля. Главы государств планируют провести предварительные переговоры на следующей неделе, чтобы обсудить детали встречи. Об этом сообщило американское издание Bloomberg, которое цитируют РИА Новости и ТАСС. С российской стороны в переговорах могут принять участи советник по внешней политике Кремля Юрий Ушаков, руководитель службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. США могут представлять советник по нацбезопасности Майкл Вальц, а также спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф. Официальные комментарии Белого дома и Кремля пока не поступали. Однако, по словам источников Bloomberg, власти пригласили представителей из России и США на встречу в Эр-Рияде, которую планирует организовать советник по национальной безопасности Мусаед Аль-Айбан. Реакция Зеленского  Украинский лидер Владимир Зеленский сильно удивился, узнав о предстоящей встрече Трампа с Путиным. Он заметил, что Украине все чаще пытаются указывать, как ей поступать, и подчеркнул, что такие разговоры «несерьезны». США выгнали Европу с переговоров С 14 по 16 февраля в Германии проходит международная конференция, посвященная вопросам безопасности в странах Европы. В ходе своего выступления спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что военный конфликт закончится в текущем году. При этом, как он сообщил, Европа не будет присутствовать за переговорным столом. Также Келлог установил срок в 180 дней для решения этого вопроса.
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