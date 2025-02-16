В Германии захотели «покончить с политикой санкций» против РФ

Глава АдГ Вайдел заявила, что нужно прекратить санкционную политику против РФ
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Глава партии ФРГ заявила, что санкции против РФ наносят вред Германии
Глава партии ФРГ заявила, что санкции против РФ наносят вред Германии Фото:

Кандидат от оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила о желании прекратить санкционную политику против России. В ходе интервью она также отметила, что хочет улучшить двусторонние отношения с Москвой. 

«Мы хотим установить очень хорошие отношения с нашими европейскими соседями, <...> а также со сверхдержавами <…> Это относится и к России. Чего мы хотим, так это окончания санкционной политики», — заявила Алис Вейдель в интервью немецкому изданию Bild. Она подчеркнула, что текущие санкции наносят вред Германии и выразила стремление к установлению «очень хороших отношений» с Москвой.

Ранее АдГ потребовала немедленной отмены санкций против РФ и восстановления газопроводов «Северный поток». Там также выступили за внеблоковый статус Украины, следует из предвыборной программы.

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Кандидат от оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила о желании прекратить санкционную политику против России. В ходе интервью она также отметила, что хочет улучшить двусторонние отношения с Москвой.  «Мы хотим установить очень хорошие отношения с нашими европейскими соседями, <...> а также со сверхдержавами <…> Это относится и к России. Чего мы хотим, так это окончания санкционной политики», — заявила Алис Вейдель в интервью немецкому изданию Bild. Она подчеркнула, что текущие санкции наносят вред Германии и выразила стремление к установлению «очень хороших отношений» с Москвой. Ранее АдГ потребовала немедленной отмены санкций против РФ и восстановления газопроводов «Северный поток». Там также выступили за внеблоковый статус Украины, следует из предвыборной программы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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