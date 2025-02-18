Российские военные начали демонтировать противотанковые препятствия — бетонные «зубы дракона», которые были установлены украинскими солдатами. Это делается для грядущего прорыва в Днепропетровскую область, считает военный эксперт Александр Ивановский.
«ВСУ хотели остановить российскую армию бетонными блоками, но это бесполезно. Понятно, что на пути к Днепропетровску нам еще придется столкнуться с укреплениями противника и сильным сопротивлением, но, судя по всему, в головах боевиков на передовой что-то щелкнуло. Некоторые формирования сопротивляются упорно, а некоторые — отходят при первых выстрелах», — заявил Александр Ивановский в интервью aif.ru.
По мнению собеседника издания, скорость продвижения ВС РФ в Днепропетровской области окажется выше, чем все предыдущие наступления в ДНР. Ивановский уверен, сторонники киевского режима не будут ожесточенно сражаться накануне возможного окончания конфликта.
Сейчас российские формирования вышли на границу ДНР, пишет «Царьград». Осенью прошлого года на подконтрольной ВСУ части территории обнаружили целую свалку из «зубов дракона». Вероятно, украинское командование уже тогда готовило пути для отступления. Установкой противотанковых бетонных препятствий на границе с РФ ранее хвастались литовские власти, напоминает телеканал 360.
Редакция URA.RU направила запрос по теме публикации в Минобороны России. Ответ ожидается.
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