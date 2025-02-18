В Пермском крае выставлены на продажу двухкомнатные квартиры, в которых квадратный метр стоит от 3,7 тысячи рублей. Они находятся в пятиэтажных многоквартирных домах, а площадь жилья не превышает 50 квадратных метров. Как выглядят такие квартиры и сколько стоят — в материале URA.RU.
150 тысяч рублей
Одна из самых дешевых квартир в Пермском крае находится в поселке Карьер Известняк Александровского округа. Недвижимость оценивают в 150 тысяч рублей. Это двухкомнатная квартира расположена на первом этаже панельного дома. Площадь жилья — 40 квадратных метров. На сайте объявлений сказано, что квартире требуется ремонт.
200 тысяч рублей
Следующая бюджетная квартира за 200 тысяч рублей расположена в поселке Шумихинский Губахинского округа. Ее площадь — 45,2 квадратных метра. Продавец пишет, что квартира уютная, соседи доброжелательные, а рядом находится вся необходимая инфраструктура. Но фотографий жилья нет, поэтому сложно сказать, в каком оно состоянии.
250 тысяч рублей
В поселке Скальный Чусовского округа выставили на продажу бюджетную «двушку» за 250 тысяч рублей. Ее площадь 41,2 тысячи квадратных метра. Владелец отмечает, что квартире необходим ремонт. Также в ней отключены вода и газ, так как пока там никто не проживает.
270 тысяч рублей
Еще одна недорогая квартира предлагается в поселке Центральный Коспашский Кизеловского округа за 270 тысяч рублей. «Двушка» площадью 43,9 квадратного метра находится на третьем этаже пятиэтажного дома. Продавец пишет, что есть балкон, на окнах установлены стеклопакеты, горячую воду обеспечивает водонагреватель.
Ранее URA.RU рассказало, что в этом же поселке выставили на продажу самую дешевую двухкомнатную квартиру в крае. В ее ванной установлена печка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!