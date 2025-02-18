Эксперт раскрыл, какой президент Абхазии устроит Россию

Россия готова поддержать любого из кандидатов в президенты Абхазии, независимо от исхода выборов. Об этом заявил эксперт в области политических коммуникаций Артем Репринцев. По его словам, России важно поддерживать дружественные отношения с Абхазией, так как страна испытывает изоляцию от международного сообщества.
«Разница в 11 процентов в голосах между Гунбой (47%) и Ардзинбой (36%) вызвана частично правильной мобилизацией административного ресурса на территории страны первым политиком. Но у Ардзинбы есть симпатии молодежи, а его соперник в противовес запустил программу, аналогичную „Лидерам России“, чтобы дать возможность молодым людям реализовать себя в республике», — отметил Репринцев. Его слова передает корреспондент URA.RU.
В стране 15 февраля прошел первый тур президентских выборов. В ходе голосования политик Бадра Гунба получил 46,38% голосов. Его оппонент, лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба, собрал 36,92%.
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