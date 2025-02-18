Эксперт раскрыл, какой президент Абхазии устроит Россию

Репринцев: Россия поддержит любого кандидата на выборах президента Абхазии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия поддержит любого кандидата, что победит на выборах в Абхазии
Россия поддержит любого кандидата, что победит на выборах в Абхазии Фото:

Россия готова поддержать любого из кандидатов в президенты Абхазии, независимо от исхода выборов. Об этом заявил эксперт в области политических коммуникаций Артем Репринцев. По его словам, России важно поддерживать дружественные отношения с Абхазией, так как страна испытывает изоляцию от международного сообщества.

«Разница в 11 процентов в голосах между Гунбой (47%) и Ардзинбой (36%) вызвана частично правильной мобилизацией административного ресурса на территории страны первым политиком. Но у Ардзинбы есть симпатии молодежи, а его соперник в противовес запустил программу, аналогичную „Лидерам России“, чтобы дать возможность молодым людям реализовать себя в республике», — отметил Репринцев. Его слова передает корреспондент URA.RU.

В стране 15 февраля прошел первый тур президентских выборов. В ходе голосования политик Бадра Гунба получил 46,38% голосов. Его оппонент, лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба, собрал 36,92%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия готова поддержать любого из кандидатов в президенты Абхазии, независимо от исхода выборов. Об этом заявил эксперт в области политических коммуникаций Артем Репринцев. По его словам, России важно поддерживать дружественные отношения с Абхазией, так как страна испытывает изоляцию от международного сообщества. «Разница в 11 процентов в голосах между Гунбой (47%) и Ардзинбой (36%) вызвана частично правильной мобилизацией административного ресурса на территории страны первым политиком. Но у Ардзинбы есть симпатии молодежи, а его соперник в противовес запустил программу, аналогичную „Лидерам России“, чтобы дать возможность молодым людям реализовать себя в республике», — отметил Репринцев. Его слова передает корреспондент URA.RU. В стране 15 февраля прошел первый тур президентских выборов. В ходе голосования политик Бадра Гунба получил 46,38% голосов. Его оппонент, лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба, собрал 36,92%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...