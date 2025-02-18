Как долго будет закрыта точка - пока неизвестно
В Сургуте (ХММАО) в ТЦ «Росич» на неопределенный срок закрылся ресторан быстрого питания Rostiс's. Это была одна из самых крупных и популярных точек города.
«Дорогие гости! Ресторан временно закрыт. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — написано на табличке, вывешенной на двери.
Сейчас внутри помещения царит бардак — разбросан мусор и сложена какая-то аппаратура. Сургутяне предполагают, что в заведении просто идет ремонт, однако в справочной Rostiс's причину закрытия, как и сроки не уточняют.
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