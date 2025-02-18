18 февраля 2025

В Сургуте закрыли одну из самых популярных точек «Ростикс». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Как долго будет закрыта точка - пока неизвестно
Как долго будет закрыта точка - пока неизвестно Фото:

В Сургуте (ХММАО) в ТЦ «Росич» на неопределенный срок закрылся ресторан быстрого питания Rostiс's. Это была одна из самых крупных и популярных точек города.

«Дорогие гости! Ресторан временно закрыт. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — написано на табличке, вывешенной на двери.

Сейчас внутри помещения царит бардак — разбросан мусор и сложена какая-то аппаратура. Сургутяне предполагают, что в заведении просто идет ремонт, однако в справочной Rostiс's причину закрытия, как и сроки не уточняют.

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В Сургуте (ХММАО) в ТЦ «Росич» на неопределенный срок закрылся ресторан быстрого питания Rostiс's. Это была одна из самых крупных и популярных точек города. «Дорогие гости! Ресторан временно закрыт. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — написано на табличке, вывешенной на двери. Сейчас внутри помещения царит бардак — разбросан мусор и сложена какая-то аппаратура. Сургутяне предполагают, что в заведении просто идет ремонт, однако в справочной Rostiс's причину закрытия, как и сроки не уточняют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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