Антициклон в Челябинской области усилит морозы до -34 градусов

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Морозы усилятся уже ближайшей ночью Фото:

В Челябинской области из-за усиления влияния антициклона морозы усилятся до -34 градусов. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«На севере области происходит усиление антициклона (атмосферное давление растет, морозная, сухая и безветренная погода сохраняется). Температура воздуха ночью -24,-29 градусов, в горах и низинах до -34 градусов», — предупреждают метеорологи.

Синоптики отмечают, что на юг региона начинает смещаться теплый атмосферный фронт из-за области низкого давления над Каспием. Из-за этого там возможны осадки и ветер, изморозь и гололедица. Температура воздуха 6-11 градусов мороза днем, ночью до -19 градусов. В Челябинске ночью до 27-29 градусов ниже нуля, днем около 8-10 мороза.

Синоптики сообщали, что ночь на 20 февраля может стать одной из самых холодных в регионе. Понижение температуры до 30 градусов и ниже обещали в течение нескольких дней.

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В Челябинской области из-за усиления влияния антициклона морозы усилятся до -34 градусов. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «На севере области происходит усиление антициклона (атмосферное давление растет, морозная, сухая и безветренная погода сохраняется). Температура воздуха ночью -24,-29 градусов, в горах и низинах до -34 градусов», — предупреждают метеорологи. Синоптики отмечают, что на юг региона начинает смещаться теплый атмосферный фронт из-за области низкого давления над Каспием. Из-за этого там возможны осадки и ветер, изморозь и гололедица. Температура воздуха 6-11 градусов мороза днем, ночью до -19 градусов. В Челябинске ночью до 27-29 градусов ниже нуля, днем около 8-10 мороза. Синоптики сообщали, что ночь на 20 февраля может стать одной из самых холодных в регионе. Понижение температуры до 30 градусов и ниже обещали в течение нескольких дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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