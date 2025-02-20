20 февраля 2025

В ХМАО взлетел спрос на специалистов без опыта работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты без опыта в ХМАО могут зарабатывать 200 тысяч рублей
Специалисты без опыта в ХМАО могут зарабатывать 200 тысяч рублей Фото:

В Югре за год количество вакансий для специалистов без опыта выросло на 77%. Так, например монтажнику фасадов и крыш с любым образованием, но без практических навыков может обещают платить до 200 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы».

«В ХМАО в январе 2025 года вакансий с отметкой, что они подходят для кандидатов без опыта, стало на 77% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Так, в вакансии монтажника фасадов и крыш указана сдельная оплата 100 000 — 200 000 рублей в месяц, и работодатель обучит новичка востребованной профессии с позиции помощника до уровня квалифицированного специалиста», — сообщили эксперты.

Сдельную оплату в 200 тысяч рублей обещают и администратору-приемщику автосервиса в Нижневартовске. Вакансия адресована соискателю без опыта с любым профессиональным образованием, в том числе неоконченным высшим, и с правами категории В. Региональным менеджером в компании по закупкам технического оборудования в Сургуте тоже может стать начинающий специалист. Ему предлагают до 150 000 рублей в месяц за счет бонусов к фиксированной оплате.

По итогам января 2025 года в округе в среднем на зарплату в 134 тысячи рублей может рассчитывать автомеханик без опыта и за год уровень дохода для подобных специалистов вырос на 28%. Водителю-экспедитору без практических навыков предлагают 121 тысячу рублей (рост зарплаты за год на 9%), а шиномонтажникам —108,2 тысячи рублей (рост зарплаты за год на 18%). В топ специалистов без опыта также вошли сварщики и монтажники — их средняя зарплата за год выросла на 14% и 38% соответственно и на начало 2025 года составила в среднем 95 — 96 тысяч рублей.

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В Югре за год количество вакансий для специалистов без опыта выросло на 77%. Так, например монтажнику фасадов и крыш с любым образованием, но без практических навыков может обещают платить до 200 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы». «В ХМАО в январе 2025 года вакансий с отметкой, что они подходят для кандидатов без опыта, стало на 77% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Так, в вакансии монтажника фасадов и крыш указана сдельная оплата 100 000 — 200 000 рублей в месяц, и работодатель обучит новичка востребованной профессии с позиции помощника до уровня квалифицированного специалиста», — сообщили эксперты. Сдельную оплату в 200 тысяч рублей обещают и администратору-приемщику автосервиса в Нижневартовске. Вакансия адресована соискателю без опыта с любым профессиональным образованием, в том числе неоконченным высшим, и с правами категории В. Региональным менеджером в компании по закупкам технического оборудования в Сургуте тоже может стать начинающий специалист. Ему предлагают до 150 000 рублей в месяц за счет бонусов к фиксированной оплате. По итогам января 2025 года в округе в среднем на зарплату в 134 тысячи рублей может рассчитывать автомеханик без опыта и за год уровень дохода для подобных специалистов вырос на 28%. Водителю-экспедитору без практических навыков предлагают 121 тысячу рублей (рост зарплаты за год на 9%), а шиномонтажникам —108,2 тысячи рублей (рост зарплаты за год на 18%). В топ специалистов без опыта также вошли сварщики и монтажники — их средняя зарплата за год выросла на 14% и 38% соответственно и на начало 2025 года составила в среднем 95 — 96 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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