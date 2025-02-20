Фельдшеры ХМАО спасли мужчину, у которого дважды остановилось сердце

Бригада скорой помощи в Пыть-Яхе (ХМАО) спасла 45-летнего мужчину, у которого дважды остановилось сердце. Об этом сообщил глава окружного депздрава Роман Паськов в своих соцсетях.
«Первая клиническая смерть у мужчины произошла у него дома. Фельдшеры сразу начали сердечно-легочную реанимацию и дефибрилляцию, восстановив ритм сердца. Во время пути в больницу пациент оставался в стабильном состоянии — казалось, что опасность миновала. Но когда машина скорой помощи подъехала к приемному отделению, произошла вторая остановка сердца — снова его жизнь оказалась в надежных руках бригады», — сказано в сообщении.
Когда скорая приехала на вызов, у мужчины сразу же диагностировали острый инфаркт миокарда. После двух остановок сердца и реанимации пациент пришел в сознание и помнил все, что происходило.
Когда мужчину стабилизировали врачи приемного отделения, та же бригада скорой помощи транспортировала его в кружной кардиодиспансер, где его успешно прооперировали. «Мужчина теперь может отмечать день рождения дважды в год, причем 15 февраля он вернулся к жизни дважды», — добавили медики.
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