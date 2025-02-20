20 февраля 2025

Фельдшеры ХМАО спасли мужчину, у которого дважды остановилось сердце

© Служба новостей «URA.RU»
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Бригада скорой помощи спасла 45-летнего мужчину
Бригада скорой помощи спасла 45-летнего мужчину Фото:

Бригада скорой помощи в Пыть-Яхе (ХМАО) спасла 45-летнего мужчину, у которого дважды остановилось сердце. Об этом сообщил глава окружного депздрава Роман Паськов в своих соцсетях.

«Первая клиническая смерть у мужчины произошла у него дома. Фельдшеры сразу начали сердечно-легочную реанимацию и дефибрилляцию, восстановив ритм сердца. Во время пути в больницу пациент оставался в стабильном состоянии — казалось, что опасность миновала. Но когда машина скорой помощи подъехала к приемному отделению, произошла вторая остановка сердца — снова его жизнь оказалась в надежных руках бригады», — сказано в сообщении.

Когда скорая приехала на вызов, у мужчины сразу же диагностировали острый инфаркт миокарда. После двух остановок сердца и реанимации пациент пришел в сознание и помнил все, что происходило.

Когда мужчину стабилизировали врачи приемного отделения, та же бригада скорой помощи транспортировала его в кружной кардиодиспансер, где его успешно прооперировали. «Мужчина теперь может отмечать день рождения дважды в год, причем 15 февраля он вернулся к жизни дважды», — добавили медики.

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Бригада скорой помощи в Пыть-Яхе (ХМАО) спасла 45-летнего мужчину, у которого дважды остановилось сердце. Об этом сообщил глава окружного депздрава Роман Паськов в своих соцсетях. «Первая клиническая смерть у мужчины произошла у него дома. Фельдшеры сразу начали сердечно-легочную реанимацию и дефибрилляцию, восстановив ритм сердца. Во время пути в больницу пациент оставался в стабильном состоянии — казалось, что опасность миновала. Но когда машина скорой помощи подъехала к приемному отделению, произошла вторая остановка сердца — снова его жизнь оказалась в надежных руках бригады», — сказано в сообщении. Когда скорая приехала на вызов, у мужчины сразу же диагностировали острый инфаркт миокарда. После двух остановок сердца и реанимации пациент пришел в сознание и помнил все, что происходило. Когда мужчину стабилизировали врачи приемного отделения, та же бригада скорой помощи транспортировала его в кружной кардиодиспансер, где его успешно прооперировали. «Мужчина теперь может отмечать день рождения дважды в год, причем 15 февраля он вернулся к жизни дважды», — добавили медики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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