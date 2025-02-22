Бивол победил Бетербиева в чемпионском бою

Российский боксер Дмитрий Бивол победил соотечественника Артура Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. На кону стоят все четыре основных чемпионских пояса — WBA, WBC, IBF и WBO. Турнир прошел в Саудовской Аравии, трансляция велась на «Первом канале».
«114-114, 116-112, 115-113 — большинством судейских голосов победил Дмитрий Бивол. Он становится абсолютным чемпионом», — говорилось в трансляции. Это второй бой боксеров.
Первая встреча Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола на профессиональном ринге состоялась 12 октября 2024 года, также в Эр-Рияде. Тогда в упорном и конкурентном 12-раундовом поединке победу раздельным решением судей одержал Бетербиев, отобрав у Бивола пояса WBA Super и IBO. Счет судейских записок составил 114-114, 115-113 и 116-112 в пользу Бетербиева. Это поражение стало первым в карьере Бивола.
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