22 февраля 2025

Бивол победил Бетербиева в чемпионском бою

© Служба новостей «URA.RU»
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Бивол победил решением судей
Бивол победил решением судей Фото:

Российский боксер Дмитрий Бивол победил соотечественника Артура Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. На кону стоят все четыре основных чемпионских пояса — WBA, WBC, IBF и WBO. Турнир прошел в Саудовской Аравии, трансляция велась на «Первом канале».

«114-114, 116-112, 115-113 — большинством судейских голосов победил Дмитрий Бивол. Он становится абсолютным чемпионом», — говорилось в трансляции. Это второй бой боксеров. 

Первая встреча Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола на профессиональном ринге состоялась 12 октября 2024 года, также в Эр-Рияде. Тогда в упорном и конкурентном 12-раундовом поединке победу раздельным решением судей одержал Бетербиев, отобрав у Бивола пояса WBA Super и IBO. Счет судейских записок составил 114-114, 115-113 и 116-112 в пользу Бетербиева. Это поражение стало первым в карьере Бивола.

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Российский боксер Дмитрий Бивол победил соотечественника Артура Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. На кону стоят все четыре основных чемпионских пояса — WBA, WBC, IBF и WBO. Турнир прошел в Саудовской Аравии, трансляция велась на «Первом канале». «114-114, 116-112, 115-113 — большинством судейских голосов победил Дмитрий Бивол. Он становится абсолютным чемпионом», — говорилось в трансляции. Это второй бой боксеров.  Первая встреча Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола на профессиональном ринге состоялась 12 октября 2024 года, также в Эр-Рияде. Тогда в упорном и конкурентном 12-раундовом поединке победу раздельным решением судей одержал Бетербиев, отобрав у Бивола пояса WBA Super и IBO. Счет судейских записок составил 114-114, 115-113 и 116-112 в пользу Бетербиева. Это поражение стало первым в карьере Бивола.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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