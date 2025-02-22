Непотушенная сигарета унесла жизнь челябинского курильщика

В Карталах (Челябинская область) 61-летний мужчина погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«Трагедия в Карталах произошла по улице Маяковского в частном доме. При тушении был обнаружен 61-летний мужчина без признаков жизни. Вероятной причиной пожара стала неосторожность при курении», — пишет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Пожар был ликвидирован на площади пять квадратных метров. В МЧС России просят жителей региона исключить курение в состоянии алкогольного опьянения или в постели.
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