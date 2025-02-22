22 февраля 2025
21 февраля 2025

Непотушенная сигарета унесла жизнь челябинского курильщика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После тушения пожара огнеборцы обнаружили труп мужчины
После тушения пожара огнеборцы обнаружили труп мужчины Фото:

В Карталах (Челябинская область) 61-летний мужчина погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. 

«Трагедия в Карталах произошла по улице Маяковского в частном доме. При тушении был обнаружен 61-летний мужчина без признаков жизни. Вероятной причиной пожара стала неосторожность при курении», — пишет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Пожар был ликвидирован на площади пять квадратных метров.  В МЧС России просят жителей региона исключить курение в состоянии алкогольного опьянения или в постели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Карталах (Челябинская область) 61-летний мужчина погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.  «Трагедия в Карталах произошла по улице Маяковского в частном доме. При тушении был обнаружен 61-летний мужчина без признаков жизни. Вероятной причиной пожара стала неосторожность при курении», — пишет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Пожар был ликвидирован на площади пять квадратных метров.  В МЧС России просят жителей региона исключить курение в состоянии алкогольного опьянения или в постели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...