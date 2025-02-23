23 февраля 2025

Новая Зеландия вводит новые санкции против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая Зеландия ввела санкции в отношении 52 субъектов
Новая Зеландия ввела санкции в отношении 52 субъектов Фото:

Новая Зеландия вводит новый пакет санкций, направленный против России и КНДР. Об этом сообщает МИД страны.

«Правила с поправками, определяющими двадцать семь физических и двадцати пяти юридических лиц. Речь идет о российских компаниях, связанные с экспортом энергоносителей, российских субъектах, причастные к переселению или перевоспитанию украинских детей в России и высокопоставленных северокорейских военнослужащих, участвующие в оказании стратегической помощи России в военных действиях», — говорится в сообщении на сайте МИДа. 

Ранее Россия бессрочно закрыла въезд в страну гражданам Австралии и Новой Зеландии из-за антироссийской политики. В список граждан Новой Зеландии, которым запрещен въезд в РФ, вошли заместители министра обороны, а также командующие Военно-морскими и Воздушными силами страны.

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Новая Зеландия вводит новый пакет санкций, направленный против России и КНДР. Об этом сообщает МИД страны. «Правила с поправками, определяющими двадцать семь физических и двадцати пяти юридических лиц. Речь идет о российских компаниях, связанные с экспортом энергоносителей, российских субъектах, причастные к переселению или перевоспитанию украинских детей в России и высокопоставленных северокорейских военнослужащих, участвующие в оказании стратегической помощи России в военных действиях», — говорится в сообщении на сайте МИДа.  Ранее Россия бессрочно закрыла въезд в страну гражданам Австралии и Новой Зеландии из-за антироссийской политики. В список граждан Новой Зеландии, которым запрещен въезд в РФ, вошли заместители министра обороны, а также командующие Военно-морскими и Воздушными силами страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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