Новая Зеландия вводит новые санкции против РФ

Новая Зеландия вводит новый пакет санкций, направленный против России и КНДР. Об этом сообщает МИД страны.
«Правила с поправками, определяющими двадцать семь физических и двадцати пяти юридических лиц. Речь идет о российских компаниях, связанные с экспортом энергоносителей, российских субъектах, причастные к переселению или перевоспитанию украинских детей в России и высокопоставленных северокорейских военнослужащих, участвующие в оказании стратегической помощи России в военных действиях», — говорится в сообщении на сайте МИДа.
Ранее Россия бессрочно закрыла въезд в страну гражданам Австралии и Новой Зеландии из-за антироссийской политики. В список граждан Новой Зеландии, которым запрещен въезд в РФ, вошли заместители министра обороны, а также командующие Военно-морскими и Воздушными силами страны.
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