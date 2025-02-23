Топы европейской политики приедут в Киев

Члены Европейской комиссии во главе с ее руководителем Урсулой фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта посетят Украину для обсуждения поддержки киевского режима и предоставления новой помощи стране. В ходе посещения Киева Фон дер Ляйен встретится с Владимиром Зеленским.
«Фон дер Ляйен и Кошта в Киеве планируют встретиться с Владимиром Зеленским. В рамках визита запланировано совместное заседание украинского кабинета министров и коллегии Еврокомиссии, где будет обсуждаться „обеспечение будущего Украины“», — сообщает РИА Новости.
Ранее Урсула фон дер Ляйен подтвердила приверженность Евросоюза к сотрудничеству с США для достижения стабильного мира на Украине. Она заявила, что ЕС продолжит военную поддержку Украины. В частности, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что с февраля 2022 года ЕС направил Украине 134 миллиардов евро, из которых 50 миллиардов — военная поддержка.
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