23 февраля 2025

Топы европейской политики приедут в Киев

Глава ЕК Фон дер Ляйен встретится с Зеленским в Киеве
© Служба новостей «URA.RU»
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Фон дер Ляйен скоро посетит Киев
Фон дер Ляйен скоро посетит Киев Фото:

Члены Европейской комиссии во главе с ее руководителем Урсулой фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта посетят Украину для обсуждения поддержки киевского режима и предоставления новой помощи стране. В ходе посещения Киева Фон дер Ляйен встретится с Владимиром Зеленским.

«Фон дер Ляйен и Кошта в Киеве планируют встретиться с Владимиром Зеленским. В рамках визита запланировано совместное заседание украинского кабинета министров и коллегии Еврокомиссии, где будет обсуждаться „обеспечение будущего Украины“», — сообщает РИА Новости.

Ранее Урсула фон дер Ляйен подтвердила приверженность Евросоюза к сотрудничеству с США для достижения стабильного мира на Украине. Она заявила, что ЕС продолжит военную поддержку Украины. В частности, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что с февраля 2022 года ЕС направил Украине 134 миллиардов евро, из которых 50 миллиардов — военная поддержка.

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Члены Европейской комиссии во главе с ее руководителем Урсулой фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта посетят Украину для обсуждения поддержки киевского режима и предоставления новой помощи стране. В ходе посещения Киева Фон дер Ляйен встретится с Владимиром Зеленским. «Фон дер Ляйен и Кошта в Киеве планируют встретиться с Владимиром Зеленским. В рамках визита запланировано совместное заседание украинского кабинета министров и коллегии Еврокомиссии, где будет обсуждаться „обеспечение будущего Украины“», — сообщает РИА Новости. Ранее Урсула фон дер Ляйен подтвердила приверженность Евросоюза к сотрудничеству с США для достижения стабильного мира на Украине. Она заявила, что ЕС продолжит военную поддержку Украины. В частности, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что с февраля 2022 года ЕС направил Украине 134 миллиардов евро, из которых 50 миллиардов — военная поддержка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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