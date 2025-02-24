В Прикамье захоронили останки бойца, погибшего при сражении на Халхин-Голе

В селе Андреевка Нытвенского округа Пермского края прошли торжественно-траурные мероприятия по захоронению останков Егора Масалкина, который погиб в 1939 году во время боев на реке Халхин-Голе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю, чьи сотрудники приняли участие в церемонии прощания.
«Пермяк Егор Масалкин погиб в августе 1939 года во время боя с милитаристской армией Японии на реке Халхин-Голе в Монголии. Его останки были обнаружены в мае 2024 года в стрелковой ячейке. Известно, что он попал под артиллерийский обстрел», — уточнили в ведомстве.
Опознать останки пермяка удалось по сохранившейся вещевой ведомости. Дочь Егора Масалкина, которая родилась в год его гибели попросила захоронить тело отца на родине в Пермском крае.
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