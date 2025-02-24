24 февраля 2025

Путин предложил США проект по алюминию с инвестициями в 15 млрд долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин допускает работу с США в области металлургии
Путин допускает работу с США в области металлургии Фото:

Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. 

«Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия, например в Красноярском крае», — заявил Путин в интервью, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24». По словам президента, инвестиции США при этом могут оцениваться в 15 млрд долларов.

Россия также готова возобновить поставки алюминия в США, продавая два млн тонн, это окажет стабилизирующее влияние на цены, добавил Путин. Москва и Вашингтон также могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия.

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Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.  «Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия, например в Красноярском крае», — заявил Путин в интервью, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24». По словам президента, инвестиции США при этом могут оцениваться в 15 млрд долларов. Россия также готова возобновить поставки алюминия в США, продавая два млн тонн, это окажет стабилизирующее влияние на цены, добавил Путин. Москва и Вашингтон также могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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