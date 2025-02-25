Небензя: резолюция в ООН по Украине будет отправной точкой урегулирования

Резолюция Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по Украине, предложенная США, является отправной точкой для урегулирования конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт. Видим принятый текст лишь как отправную точку для дальнейших усилий по мирному регулированию украинского кризиса», — сказал Небензя в ходе совещания Совбеза ООН. Трансляцию вело постпредство РФ в организации в telegram-канале.
Одновременно он предостерег от излишних ожиданий по поводу скорейшего мирного урегулирования конфликта. Также Небензя подчеркнул необходимость восстановления «конструктивного сотрудничества между ключевыми мировыми игроками в области европейской и международной безопасности» для разрешения ситуации между РФ и Украиной.
Ранее URA.RU писало о принятии резолюции США по Украине без антироссийской риторики. Ее поддержало 10 стран, включая РФ, КНР и самих американцев, пять государств воздержались от голосования. Против нее никто не выступил.
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