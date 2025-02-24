24 февраля 2025

В ЯНАО мужчина чуть не зарезал собутыльника в ходе пьяной ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд признал ямальца виновным в покушении на убийство
Суд признал ямальца виновным в покушении на убийство Фото:

В Ямальском районе ЯНАО осудили мужчину, который пытался зарезать своего собутыльника во время пьяной ссоры. Мужчину признали виновным в покушении на убийство, сообщили в СУ СКР по ЯНАО. 

«В Ямальском районе вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренногоч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство)», — рассказали в telegram-канале ведомства. 

По данным следствия конфликт между жителями поселка Сюнай-Сале возник на почве совместного распития спиртных напитков. Осужденный в ответ на оскорбления от гостя несколько раз ударил того ножом, в том числе, в область жизненно важных органов. 

Пресечь преступление удалось свидетелям произошедшего. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Теперь мужчина отправится в колонию строгого режима на 6 лет по решению суда. 

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В Ямальском районе ЯНАО осудили мужчину, который пытался зарезать своего собутыльника во время пьяной ссоры. Мужчину признали виновным в покушении на убийство, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.  «В Ямальском районе вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренногоч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство)», — рассказали в telegram-канале ведомства.  По данным следствия конфликт между жителями поселка Сюнай-Сале возник на почве совместного распития спиртных напитков. Осужденный в ответ на оскорбления от гостя несколько раз ударил того ножом, в том числе, в область жизненно важных органов.  Пресечь преступление удалось свидетелям произошедшего. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Теперь мужчина отправится в колонию строгого режима на 6 лет по решению суда. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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