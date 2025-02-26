Песков ответил URA.RU на вопрос об отмене моратория на смертную казнь

В Кремле не обсуждают отмену моратория на смертную казнь
Тема отмены моратория на смертную казнь в Кремле не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Нет. Эта тема никак не обсуждается в Кремле», — заявил Песков.
ВЦИОМ опубликовал результаты опроса по поводу отмены моратория на смертную казнь. Почти половина опрошенных высказались за.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.