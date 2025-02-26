Песков ответил URA.RU на вопрос об отмене моратория на смертную казнь

В Кремле ответили на вопрос о снятии моратория на смертную казнь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кремле не обсуждают отмену моратория на смертную казнь
В Кремле не обсуждают отмену моратория на смертную казнь Фото:

Тема отмены моратория на смертную казнь в Кремле не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Нет. Эта тема никак не обсуждается в Кремле», — заявил Песков.

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса по поводу отмены моратория на смертную казнь. Почти половина опрошенных высказались за.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тема отмены моратория на смертную казнь в Кремле не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Нет. Эта тема никак не обсуждается в Кремле», — заявил Песков. ВЦИОМ опубликовал результаты опроса по поводу отмены моратория на смертную казнь. Почти половина опрошенных высказались за.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...