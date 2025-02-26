Холдинг челябинского золотодобытчика займет на фондовом рынке 50 млн долларов

«ЮГК» зарегистрировала выпуск облигаций объемом в 50 млн долларов
Холдинг «Южуралзолото группа компаний» челябинского золотодобытчика Константина Струкова займет на фондовом рынке 50 млн долларов. Как сообщила пресс-служба Мосбиржи, на площадке зарегистрирован новый выпуск облигаций компании.
«Зарегистрировать выпуски биржевых облигаций. Наименование эмитента — ПАО „Южуралзолото группа компаний“», — уточнили на Мосбирже.
Ценные бумаги являются процентными неконвертируемыми и бездокументарными. Их нельзя обменять на акции компании. Зарегистрированы облигации в электронном виде.
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