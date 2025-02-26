Холдинг челябинского золотодобытчика займет на фондовом рынке 50 млн долларов

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«ЮГК» зарегистрировала выпуск облигаций объемом в 50 млн долларов
«ЮГК» зарегистрировала выпуск облигаций объемом в 50 млн долларов Фото:

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» челябинского золотодобытчика Константина Струкова займет на фондовом рынке 50 млн долларов. Как сообщила пресс-служба Мосбиржи, на площадке зарегистрирован новый выпуск облигаций компании.

«Зарегистрировать выпуски биржевых облигаций. Наименование эмитента — ПАО „Южуралзолото группа компаний“», — уточнили на Мосбирже.

Ценные бумаги являются процентными неконвертируемыми и бездокументарными. Их нельзя обменять на акции компании. Зарегистрированы облигации в электронном виде.

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Холдинг «Южуралзолото группа компаний» челябинского золотодобытчика Константина Струкова займет на фондовом рынке 50 млн долларов. Как сообщила пресс-служба Мосбиржи, на площадке зарегистрирован новый выпуск облигаций компании. «Зарегистрировать выпуски биржевых облигаций. Наименование эмитента — ПАО „Южуралзолото группа компаний“», — уточнили на Мосбирже. Ценные бумаги являются процентными неконвертируемыми и бездокументарными. Их нельзя обменять на акции компании. Зарегистрированы облигации в электронном виде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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