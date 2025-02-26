В Перми появился кандидат на должность директора фонда креативных индустрий

Дата начала работы руководителя фонда пока неизвестна
Должность руководителя Фонда креативных индустрий может занять Яна Никитина. Она является одним из кандидатов.
«Фонд креативных индустрий Пермского края может возглавить Яна Никитина, нынешний руководитель регионального центра „Мой бизнес“. Госпожа Никитина является основным кандидатом», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на свои источники.
Фонд креативных индустрий создало краевое минэкономразвития в конце 2024 года. Новая структура будет заниматься развитием идей в сфере креативной экономики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!