Обувь пермской фабрики назовут именами рек

Новая коллекция туристической обуви от пермской фабрики ТРЕК будет носить имена рек региона. Об этом сообщает сайт минтуризма Прикамья.
«Первая модель 2025 года, сшитая на производстве, носит название „Сылва“. Это ботинки весенне-летнего сезона. Как рассказали на фабрике, определены имена и для следующих моделей: Вурлам, Сизер, Кондас, Ошва, Тулва», — говорится на сайте ведомства.
Помимо обуви, фабрика занимается выпуском фигурных коньков, лыжных ботинок, ледянок, тюбингов, спальных мешков и других товаров. На территории предприятия работает музей, посвященный истории развития и эволюции спорттоваров.
Ранее URA.RU сообщало, что обувная фабрика ТРЕК получила от МЧС России официальное заключение об испытании трекинговых ботинок в экспедиции в Арктике. Первой экспериментальной партии поставили четыре балла из пяти.
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