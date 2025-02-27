В Стамбуле начались переговоры между Россией и США, посвященные вопросам функционирования посольств. Встреча проходит в резиденции американского генконсула.
«Переговоры между представителями России и США по проблемам работы посольств начались в резиденции генконсула США в Стамбуле», — передает РИА Новости. Стороны планируют обсудить ряд проблемных вопросов, затрагивающих работу дипломатических миссий.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на продуктивные результаты переговоров. «Надеемся, что по итогам мероприятия станет понятно, насколько обе стороны смогут двигаться быстро и эффективно», — отметил он, анонсируя начало встречи.
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