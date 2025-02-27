Умирающий от рака певец Буйнов сбил на Lexus пенсионерку

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За 2024 год Буйнов нарушил ПДД 32 раза
За 2024 год Буйнов нарушил ПДД 32 раза Фото:

Певец Александр Буйнов, страдающий от онкологии на последней стадии, сбил на Lexus пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел в Наро-Фоминском округе (Подмосковье).

«Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье», — пишет telegram-канал Mash. Пострадавшая пенсионерка Алла Николаевна рассказала, что перед тем, как переходить дорогу, она убедилась в отсутствии приближающихся машин, но внезапно перед ней появился Lexus. Она успела отскочить, но все равно получила травмы. По ее словам, артист сразу попытался скрыться с места происшествия, так как боялся, что его узнают. Он даже не подошел посмотреть, все ли в порядке с ней. 

По данным telegram-канала Shot, женщина шла домой с работы в тот момент, когда на нее наехал Буйнов. Алла Николаевна работает воспитательницей в детском саду. Сейчас она находится в больнице с разрывом связок и возможным сотрясением.

В прошлом у Александра Буйнова уже были нарушения ПДД. За 2024 год он нарушил правила 32 раза, пишет Mash. 

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Певец Александр Буйнов, страдающий от онкологии на последней стадии, сбил на Lexus пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел в Наро-Фоминском округе (Подмосковье). «Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье», — пишет telegram-канал Mash. Пострадавшая пенсионерка Алла Николаевна рассказала, что перед тем, как переходить дорогу, она убедилась в отсутствии приближающихся машин, но внезапно перед ней появился Lexus. Она успела отскочить, но все равно получила травмы. По ее словам, артист сразу попытался скрыться с места происшествия, так как боялся, что его узнают. Он даже не подошел посмотреть, все ли в порядке с ней.  По данным telegram-канала Shot, женщина шла домой с работы в тот момент, когда на нее наехал Буйнов. Алла Николаевна работает воспитательницей в детском саду. Сейчас она находится в больнице с разрывом связок и возможным сотрясением. В прошлом у Александра Буйнова уже были нарушения ПДД. За 2024 год он нарушил правила 32 раза, пишет Mash. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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