Умирающий от рака певец Буйнов сбил на Lexus пенсионерку

Певец Александр Буйнов, страдающий от онкологии на последней стадии, сбил на Lexus пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел в Наро-Фоминском округе (Подмосковье).
«Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье», — пишет telegram-канал Mash. Пострадавшая пенсионерка Алла Николаевна рассказала, что перед тем, как переходить дорогу, она убедилась в отсутствии приближающихся машин, но внезапно перед ней появился Lexus. Она успела отскочить, но все равно получила травмы. По ее словам, артист сразу попытался скрыться с места происшествия, так как боялся, что его узнают. Он даже не подошел посмотреть, все ли в порядке с ней.
По данным telegram-канала Shot, женщина шла домой с работы в тот момент, когда на нее наехал Буйнов. Алла Николаевна работает воспитательницей в детском саду. Сейчас она находится в больнице с разрывом связок и возможным сотрясением.
В прошлом у Александра Буйнова уже были нарушения ПДД. За 2024 год он нарушил правила 32 раза, пишет Mash.
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