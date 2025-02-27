Глава Сбербанка сделал прогноз по антироссийским санкциям

Санкции против России не снимут, более того их могут даже ужесточить. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
«Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут. Более того, мы исходим из сценария, что санкции ужесточат. Поэтому все что будет сверх того — будет счастливым бонусом», — заявил Греф в ходе звонка по результатам МСФО-2024. Его слова передает «РБК Инвестиции». В то же время, он отметил, что Сбербанк рассматривает и возможные позитивные изменения в случае снятия санкций.
Помимо основного сценария, Греф подчеркнул, что Сбербанк анализирует и потенциальные положительные последствия для российской экономики при изменении санкционной политики. Он упомянул о возможном улучшении условий на нефтяном рынке и финансовых рынках, а также о притоке иностранного капитала и снижении транзакционных издержек.
США и страны Европы усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, в связи с началом специальной военной операции на Украине, передает «Ридус». Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможное снятие санкций после урегулирование украинского конфликта. В то же время, Европа, наоборот, рассматривает вопрос об ужесточении санкционных мер против РФ.
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