На трассе Курган — Челябинск расширят участок дороги до четырех полос

В Курганской области на трассе «Иртыш» в сторону Челябинска расширят пять километров дороги со 122 по 127 километр в Шумихинском округе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Очередные пять километров федеральной трассы „Иртыш“ в Курганской области планируется сделать четырехполосными. Получено положительное разрешение Госэкспертизы на проект капитального ремонта участка трассы Р-254 „Иртыш“ со 122 по 127 километр в Шумихинском округе», — сообщили URA.RU в дорожной компании.
На данном участке трассы в рамках согласованного проекта также планируется установка автоматизированного пункта весогабаритного контроля. Будет смонтировано 3,7 километра современного освещения. Также переустроят комплекс «Платон» (электронная система взимания платы за проезд грузовых автомобилей по федеральным трассам — прим. ред.) и мост через реку Каменка. Точные сроки начала капремонта участка трассы будут известны после окончания всех необходимых согласовательных процедур.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской расширят федеральную трассу «Иртыш». На девяти километрах дороги в Щучанском округе планируют сделать четыре полосы. Также расширение на 19 километрах коснется трассы М-5 «Урал» в Челябинской области.
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