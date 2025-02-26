В ХМАО откроют грузинский ресторан, амбассадором которого стал Сосо Павлиашвили

В Сургуте откроется грузинский ресторан сети «Хочу Пури». Амбассадором бренда является звезда эстрады Сосо Павлиашвили.
«В 2025 году „Хочу Пури“ готовится к запуску 22 ресторанов. В среднем площадь ресторана порядка 400 метров квадратных», — пишет портал CRE, который обозревает коммерческую недвижимость. Из двух десятков городов в списке оказался и Сургут.
Сетью управляет компания «Ясно Рестораны». На рынок югорского общепита «Хочу Пури» зашел с Нижневартовска — ресторан открыли весной 2024 года. Судя по отзывам в 2ГИС, новое гастроместо пользуется спросом у вартовчан. Гости хвалят разнообразное меню и вежливый персонал. Однако один из посетителей пожаловался, что его якобы забыли поздравить с днем рождения.
Также в Сургуте вскоре распахнет двери ресторан греческой кухни с дагестанским акцентом «Даги и греки». А в Ханты-Мансийске — «Мидийное место». О других заведений общепита, готовящихся к открытию в ХМАО, — читайте в обзоре URA.RU.
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