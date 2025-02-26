26 февраля 2025

В ХМАО откроют грузинский ресторан, амбассадором которого стал Сосо Павлиашвили

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Точная дата открытия «Хочу Пури» в Сургуте неизвестна
Точная дата открытия «Хочу Пури» в Сургуте неизвестна Фото:

В Сургуте откроется грузинский ресторан сети «Хочу Пури». Амбассадором бренда является звезда эстрады Сосо Павлиашвили.

«В 2025 году „Хочу Пури“ готовится к запуску 22 ресторанов. В среднем площадь ресторана порядка 400 метров квадратных», — пишет портал CRE, который обозревает коммерческую недвижимость. Из двух десятков городов в списке оказался и Сургут.

Сетью управляет компания «Ясно Рестораны». На рынок югорского общепита «Хочу Пури» зашел с Нижневартовска — ресторан открыли весной 2024 года. Судя по отзывам в 2ГИС, новое гастроместо пользуется спросом у вартовчан. Гости хвалят разнообразное меню и вежливый персонал. Однако один из посетителей пожаловался, что его якобы забыли поздравить с днем рождения.

Также в Сургуте вскоре распахнет двери ресторан греческой кухни с дагестанским акцентом «Даги и греки». А в Ханты-Мансийске — «Мидийное место». О других заведений общепита, готовящихся к открытию в ХМАО, — читайте в обзоре URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте откроется грузинский ресторан сети «Хочу Пури». Амбассадором бренда является звезда эстрады Сосо Павлиашвили. «В 2025 году „Хочу Пури“ готовится к запуску 22 ресторанов. В среднем площадь ресторана порядка 400 метров квадратных», — пишет портал CRE, который обозревает коммерческую недвижимость. Из двух десятков городов в списке оказался и Сургут. Сетью управляет компания «Ясно Рестораны». На рынок югорского общепита «Хочу Пури» зашел с Нижневартовска — ресторан открыли весной 2024 года. Судя по отзывам в 2ГИС, новое гастроместо пользуется спросом у вартовчан. Гости хвалят разнообразное меню и вежливый персонал. Однако один из посетителей пожаловался, что его якобы забыли поздравить с днем рождения. Также в Сургуте вскоре распахнет двери ресторан греческой кухни с дагестанским акцентом «Даги и греки». А в Ханты-Мансийске — «Мидийное место». О других заведений общепита, готовящихся к открытию в ХМАО, — читайте в обзоре URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...