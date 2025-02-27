Захарова рассказала об ответе России на закрытие представительства Sputnik в Азербайджане

Россия активно обсуждает с Азербайджаном ситуацию вокруг закрытия представительства агентства Sputnik в Баку и ожидает конструктивного решения этого вопроса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Довели до сведения азербайджанских коллег нашу позицию по этому важному для нас вопросу. Думаю, что он не менее важен и для Баку», — сказала Захарова на брифинге. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Она отметила, что министерство поддерживает связь с представителями Азербайджана по данному вопросу и рассчитывает на конструктивный ответ.
Захарова выразила надежду, что Азербайджан будет опираться на союзнические аспекты отношений с Россией, избегая действий, которые могли бы нанести вред многогранному взаимодействию между двумя странами и народами. По ее словам, российская сторона активно воспринимает и разделяет аргументы, представленные Азербайджаном. «Мы полностью осознаем и признаем легитимность законодательных актов, однако всегда существуют пути для достижения компромиссов и поиска решений, приемлемых для обеих сторон», — подчеркнула она.
Ранее стало известно, что азербайджанские власти приняли решение о ликвидации представительства российского информационного агентства «Россия сегодня» — Sputnik Азербайджан. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде. В соответствии с новыми регуляциями, российскому агентству разрешается аккредитовать лишь одного корреспондента для работы на территории Азербайджана.
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