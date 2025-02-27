В пермском аэропорту задержали вылет самолета в Ереван из-за больного пассажира

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Командир экипажа запросил медпомощь
Командир экипажа запросил медпомощь Фото:

26 февраля самолет авиакомпании «Ширак Авиа» по направлению Пермь—Ереван вылетел с задержкой. Причина — больной пассажир на борту.

«В 18:18 по местному времени судно уже находилось на исполнительном старте, когда экипажу доложили о больном пассажире на борту», — пишет телеграм-канал Aviaincident.

Командир экипажа запросил медпомощь и снова зарулил судно на стоянку, где пассажира осмотрели медики. Согласно расписанию на онлайн-табло Большого Савино, самолет вылетел из Перми в 18:55. Отставание составило порядка 40 минут.

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26 февраля самолет авиакомпании «Ширак Авиа» по направлению Пермь—Ереван вылетел с задержкой. Причина — больной пассажир на борту. «В 18:18 по местному времени судно уже находилось на исполнительном старте, когда экипажу доложили о больном пассажире на борту», — пишет телеграм-канал Aviaincident. Командир экипажа запросил медпомощь и снова зарулил судно на стоянку, где пассажира осмотрели медики. Согласно расписанию на онлайн-табло Большого Савино, самолет вылетел из Перми в 18:55. Отставание составило порядка 40 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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