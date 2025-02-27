Свердловский депутат призвал отправить бездомных кошек в тюрьмы

Бездомных кошек необходимо отправлять в места лишения свободы для психологической поддержки заключенных и возвращения человеческих качеств. С таким заявлением выступил депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер.
«Я бы двумя руками голосовал за то, чтобы кототерапия была в местах лишения свободы. Не секрет, что многие даже царские политзаключенные разводили мышку, прикармливали, разговаривали с ней. Живая душа. Ну и не секрет, это не моя придумка, опыт многих: когда что-то болит, кошка обязательно придет на это место, ляжет, замурлыкает, и сразу думаешь, полегче стало», — сказал Вегнер в эфире ОТВ.
Он отметил, что давно выступает за организацию в колониях приютов для животных, в том числе собак. По его мнению, переживать по поводу проявления жесткости к животным со стороны заключенных не стоит. «Они о них так заботиться будут, что иной человек о детях так не заботится», — подчеркнул депутат.
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