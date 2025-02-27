Свердловский депутат призвал отправить бездомных кошек в тюрьмы

Свердловский депутат Вегнер: «я бы двумя руками голосовал за кототерапию в ИК»
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Депутат считает, что кошки вернут человеческие качества к заключенным
Депутат считает, что кошки вернут человеческие качества к заключенным Фото:

Бездомных кошек необходимо отправлять в места лишения свободы для психологической поддержки заключенных и возвращения человеческих качеств. С таким заявлением выступил депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер.

«Я бы двумя руками голосовал за то, чтобы кототерапия была в местах лишения свободы. Не секрет, что многие даже царские политзаключенные разводили мышку, прикармливали, разговаривали с ней. Живая душа. Ну и не секрет, это не моя придумка, опыт многих: когда что-то болит, кошка обязательно придет на это место, ляжет, замурлыкает, и сразу думаешь, полегче стало», — сказал Вегнер в эфире ОТВ.

Он отметил, что давно выступает за организацию в колониях приютов для животных, в том числе собак. По его мнению, переживать по поводу проявления жесткости к животным со стороны заключенных не стоит. «Они о них так заботиться будут, что иной человек о детях так не заботится», — подчеркнул депутат.

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Бездомных кошек необходимо отправлять в места лишения свободы для психологической поддержки заключенных и возвращения человеческих качеств. С таким заявлением выступил депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер. «Я бы двумя руками голосовал за то, чтобы кототерапия была в местах лишения свободы. Не секрет, что многие даже царские политзаключенные разводили мышку, прикармливали, разговаривали с ней. Живая душа. Ну и не секрет, это не моя придумка, опыт многих: когда что-то болит, кошка обязательно придет на это место, ляжет, замурлыкает, и сразу думаешь, полегче стало», — сказал Вегнер в эфире ОТВ. Он отметил, что давно выступает за организацию в колониях приютов для животных, в том числе собак. По его мнению, переживать по поводу проявления жесткости к животным со стороны заключенных не стоит. «Они о них так заботиться будут, что иной человек о детях так не заботится», — подчеркнул депутат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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