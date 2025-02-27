27 февраля 2025

В Челябинске отменили дискотеку «Слово пацана» с песнями «Комбинации» и «На-На»

© Служба новостей «URA.RU»
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Нанайцы должны были выступить на дискотеке в Челябинске
Нанайцы должны были выступить на дискотеке в Челябинске Фото:

В Челябинске отменили дискотеку по мотивам сериала «Слово пацана». Дискотека с участием культовых звезд, таких как группы «Комбинация» и «На-На» должна была пройти сегодня, 28 февраля, сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Дискотека „Слово пацана“, запланированная на 28 февраля в ДС Юность, отменена. Приносим извинения за причиненные неудобства», —говорится на сайте. Как сообщается в группе мероприятия во «ВКонтакте, концерты не состоялись также в Ульяновске, Пензе и Тольятти.

В программе вечеринки было запланировано участие звезд эстрады 80-х и 90-х: группа «Комбинация», «На-На», диско-дуэт «Ottawan», а также исполнители — Авраам Руссо, Маргарита Суханкина, Виктор Салтыков, Игорь Тальков младший и другие. Кроме того, на сцене ожидалось появление актера Льва Зулькарнаева в роли ведущего шоу. В сериале парень сыграл героя «Зиму».

Дискотека «Все хиты» по сериалу «Слово пацана» в рамках тура в Екатеринбурге прошла 27 февраля. Агентство «URA.RU» запросило у организаторов мероприятия уточнение причин отмены концерта. Ответ будет опубликован после получения.

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В Челябинске отменили дискотеку по мотивам сериала «Слово пацана». Дискотека с участием культовых звезд, таких как группы «Комбинация» и «На-На» должна была пройти сегодня, 28 февраля, сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Дискотека „Слово пацана“, запланированная на 28 февраля в ДС Юность, отменена. Приносим извинения за причиненные неудобства», —говорится на сайте. Как сообщается в группе мероприятия во «ВКонтакте, концерты не состоялись также в Ульяновске, Пензе и Тольятти. В программе вечеринки было запланировано участие звезд эстрады 80-х и 90-х: группа «Комбинация», «На-На», диско-дуэт «Ottawan», а также исполнители — Авраам Руссо, Маргарита Суханкина, Виктор Салтыков, Игорь Тальков младший и другие. Кроме того, на сцене ожидалось появление актера Льва Зулькарнаева в роли ведущего шоу. В сериале парень сыграл героя «Зиму». Дискотека «Все хиты» по сериалу «Слово пацана» в рамках тура в Екатеринбурге прошла 27 февраля. Агентство «URA.RU» запросило у организаторов мероприятия уточнение причин отмены концерта. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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