В Челябинске отменили дискотеку «Слово пацана» с песнями «Комбинации» и «На-На»

В Челябинске отменили дискотеку по мотивам сериала «Слово пацана». Дискотека с участием культовых звезд, таких как группы «Комбинация» и «На-На» должна была пройти сегодня, 28 февраля, сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Дискотека „Слово пацана“, запланированная на 28 февраля в ДС Юность, отменена. Приносим извинения за причиненные неудобства», —говорится на сайте. Как сообщается в группе мероприятия во «ВКонтакте, концерты не состоялись также в Ульяновске, Пензе и Тольятти.
В программе вечеринки было запланировано участие звезд эстрады 80-х и 90-х: группа «Комбинация», «На-На», диско-дуэт «Ottawan», а также исполнители — Авраам Руссо, Маргарита Суханкина, Виктор Салтыков, Игорь Тальков младший и другие. Кроме того, на сцене ожидалось появление актера Льва Зулькарнаева в роли ведущего шоу. В сериале парень сыграл героя «Зиму».
Дискотека «Все хиты» по сериалу «Слово пацана» в рамках тура в Екатеринбурге прошла 27 февраля. Агентство «URA.RU» запросило у организаторов мероприятия уточнение причин отмены концерта. Ответ будет опубликован после получения.
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