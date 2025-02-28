Трамп поставил Зеленскому ультиматум по военной поддержке

Американский президент Дональд Трамп выдвинул ультиматум украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, потребовав согласиться на условия США в вопросе мирного урегулирования конфликта в РФ. Трамп подчеркнул, что в противном случае Украина останется без военной поддержки со стороны Штатов. Об этом он рассказал журналистам после встречи с Зеленским в Белом доме.
«Либо вы заключите сделку, либо мы умываем руки», — заявил Трамп, комментируя свой ультиматум Зеленскому. Трансляцию вел Forbes на Youtube. По словам Трампа, без помощи США Украина будет вынуждена бороться с Россией самостоятельно.
Ранее Трамп и Зеленский провели переговоры в Вашингтоне. Главной темой дискуссии стали условия сделки по редкоземельным металлам между Украиной и США, передает «Национальная служба новостей».
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