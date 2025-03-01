01 марта 2025
28 февраля 2025

У петербуржцев остался последний шанс увидеть иконостас Рериха из Пермской галереи. Фото, видео

В Эрмитаже закрывают выставку «Твердыня пламенная» Пермской галереи
© Служба новостей «URA.RU»
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Экспозиция расположилась в главном штабе Эрмитажа
Экспозиция расположилась в главном штабе Эрмитажа Фото:

В Санкт-Петербурге закрывают выставку «Твердыня пламенная» Пермской художественной галереи. Последним рабочим днем станет 2 марта, передают организаторы. Одним из центральных экспонатов — является иконостас живописца и философа Николая Рериха.

«Свою работу 2 марта завершит „Твердыня пламенная. К 150-летию со дня рождения Н.К. Рериха“. Это выставочный хит главного штаба Эрмитажа», — указано в telegram-канале пермской галереи.

Выставку открыли в ноябре прошлого года, об этом URA.RU уже писало. Экспозиция состоит из более 500 предметов, которые рассказывают о творческом, научном и духовном пути Рериха.

Иконостас несколько лет назад отреставрировали в Санкт-Петербурге
Иконостас несколько лет назад отреставрировали в Санкт-Петербурге
Фото:

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В Санкт-Петербурге закрывают выставку «Твердыня пламенная» Пермской художественной галереи. Последним рабочим днем станет 2 марта, передают организаторы. Одним из центральных экспонатов — является иконостас живописца и философа Николая Рериха. «Свою работу 2 марта завершит „Твердыня пламенная. К 150-летию со дня рождения Н.К. Рериха“. Это выставочный хит главного штаба Эрмитажа», — указано в telegram-канале пермской галереи. Выставку открыли в ноябре прошлого года, об этом URA.RU уже писало. Экспозиция состоит из более 500 предметов, которые рассказывают о творческом, научном и духовном пути Рериха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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