Экспозиция расположилась в главном штабе Эрмитажа
В Санкт-Петербурге закрывают выставку «Твердыня пламенная» Пермской художественной галереи. Последним рабочим днем станет 2 марта, передают организаторы. Одним из центральных экспонатов — является иконостас живописца и философа Николая Рериха.
«Свою работу 2 марта завершит „Твердыня пламенная. К 150-летию со дня рождения Н.К. Рериха“. Это выставочный хит главного штаба Эрмитажа», — указано в telegram-канале пермской галереи.
Выставку открыли в ноябре прошлого года, об этом URA.RU уже писало. Экспозиция состоит из более 500 предметов, которые рассказывают о творческом, научном и духовном пути Рериха.
Иконостас несколько лет назад отреставрировали в Санкт-Петербурге
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