Подполье сообщило о массовых взрывах в Киеве и пригороде, поврежден военный объект

В Киеве и пригороде сообщают о взрывах. В результате был нанесен удар по непосредственно самим бойцам ВСУ, а также по одному из военных объектов. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В Киеве два взрыва. Точно одно попадание в 00:05 по каким-то бандеровцам. <...> В городе Обухове бахнуло два раза. <...>Пишут, что в сторону Киевского картонно-бумажного комбината, на котором, оказывается, не только картон можно штамповать, но и детали для БПЛА», — рассказал Лебедев в беседе с РИА Новости.
Телеканал «Общественное» также подтверждал информацию о взрывах в Киеве ночью в тот момент, когда в регионе действовала воздушная тревога. В Минобороны РФ о взрывах в Киеве в ночь на 2 марта не сообщали. Однако в Кремле, как и в самом военном ведомстве неоднократно давали понять, что со стороны РФ наносятся удары только по военным объектам Украины. Ранее в феврале украинские СМИ и глава Киева Виталий Кличко также писали об атаке БПЛА по украинской столице.
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