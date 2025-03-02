Подполье сообщило о массовых взрывах в Киеве и пригороде, поврежден военный объект

Координатор николаевского подполья Лебедев сообщил об ударах по военным в Киеве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подполье сообщает о взрывах в Киеве, прогремевшие ночью, поврежден военный объект (архивное фото)
Подполье сообщает о взрывах в Киеве, прогремевшие ночью, поврежден военный объект (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве и пригороде сообщают о взрывах. В результате был нанесен удар по непосредственно самим бойцам ВСУ, а также по одному из военных объектов. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. 

«В Киеве два взрыва. Точно одно попадание в 00:05 по каким-то бандеровцам. <...> В городе Обухове бахнуло два раза. <...>Пишут, что в сторону Киевского картонно-бумажного комбината, на котором, оказывается, не только картон можно штамповать, но и детали для БПЛА», — рассказал Лебедев в беседе с РИА Новости.

Телеканал «Общественное» также подтверждал информацию о взрывах в Киеве ночью в тот момент, когда в регионе действовала воздушная тревога. В Минобороны РФ о взрывах в Киеве в ночь на 2 марта не сообщали. Однако в Кремле, как и в самом военном ведомстве неоднократно давали понять, что со стороны РФ наносятся удары только по военным объектам Украины. Ранее в феврале украинские СМИ и глава Киева Виталий Кличко также писали об атаке БПЛА по украинской столице. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Киеве и пригороде сообщают о взрывах. В результате был нанесен удар по непосредственно самим бойцам ВСУ, а также по одному из военных объектов. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.  «В Киеве два взрыва. Точно одно попадание в 00:05 по каким-то бандеровцам. <...> В городе Обухове бахнуло два раза. <...>Пишут, что в сторону Киевского картонно-бумажного комбината, на котором, оказывается, не только картон можно штамповать, но и детали для БПЛА», — рассказал Лебедев в беседе с РИА Новости. Телеканал «Общественное» также подтверждал информацию о взрывах в Киеве ночью в тот момент, когда в регионе действовала воздушная тревога. В Минобороны РФ о взрывах в Киеве в ночь на 2 марта не сообщали. Однако в Кремле, как и в самом военном ведомстве неоднократно давали понять, что со стороны РФ наносятся удары только по военным объектам Украины. Ранее в феврале украинские СМИ и глава Киева Виталий Кличко также писали об атаке БПЛА по украинской столице. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...