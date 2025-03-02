02 марта 2025

Мэр Лошкин ответил на вопрос об изменении границ Челябинска

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В Челябинске мэр ответил на вопрос о присоединении поселка к городу
В Челябинске мэр ответил на вопрос о присоединении поселка к городу Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин ответил на вопрос о присоединении поселка Западного Сосновского района к Челябинску. О том, что такое присоединение является на сегодняшний день перспективой, он сообщил на аппаратном совещании 3 марта.

«На прошлой неделе было принято решение о приведении границ в фактическое соответствие их с тем, что было зафиксировано генпланом ранее. И только эту работу я могу прокомментировать. Все остальное — это перспективы», — ответил Алексей Лошкин.

В конце 2024 года власти начали рассматривать возможность объединения Челябинска с поселком Западный Сосновского района. Губернатор Алексей Текслер тогда на прямой линии высказал мнение, что это поможет синхронизировать развитие инфраструктуры.

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Глава Челябинска Алексей Лошкин ответил на вопрос о присоединении поселка Западного Сосновского района к Челябинску. О том, что такое присоединение является на сегодняшний день перспективой, он сообщил на аппаратном совещании 3 марта. «На прошлой неделе было принято решение о приведении границ в фактическое соответствие их с тем, что было зафиксировано генпланом ранее. И только эту работу я могу прокомментировать. Все остальное — это перспективы», — ответил Алексей Лошкин. В конце 2024 года власти начали рассматривать возможность объединения Челябинска с поселком Западный Сосновского района. Губернатор Алексей Текслер тогда на прямой линии высказал мнение, что это поможет синхронизировать развитие инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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