Где купить дешевые тюльпаны в Перми

В Перми цветочные магазины начали принимать предзаказы на букеты к 8 марта. Стоимость тюльпанов начинается от 114 рублей за штуку и может доходить до 400 рублей. Где выгоднее покупать цветы к Международному женскому дню — в материале URA.RU.
Самая низкая стоимость тюльпанов оказалась в магазине La Florida. Тюльпаны здесь продают от 114 рублей. Букет из семи цветков выйдет за 800 рублей. Для корпоративных клиентов стоимость тюльпанов начинается от 75 рублей. Также одна из самых низких цен на букеты оказалась в магазине «Цветы» в микрорайоне Висим, где тюльпанны продают от 120 рублей.
От 139 до 150 рублей тюльпаны к 8 марта предлагают сразу несколько магазинов. Среди них «Ирис», «Цветы лета», Flower boutiqe, Live Flowers, «Фабрика цветов» и сеть торговых точек «Цветы рядом».
Чуть дороже от 175 до 220 рублей тюльпаны продают в Teddy Flowers, «Флоре сервис» и Yes Flowers. От 210 до 220 рублей цветы можно купить в магазинах «Фан-фан», «Мята», и Mono.
Самые дорогие тюльпаны оказались в Royal Rose и «Астре». Магазины предлагают композиции, в составе которых стоимость цветка может доходить до 400 рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми в преддверии 8 марта выросли цены на тюльпаны. Их закупочная стоимость поднялась в полтора раза.
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